Россельхознадзор Якутии предупреждает о птичьем гриппе

Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) сообщает, что по информации территориальных Управлений Россельхознадзора при проведении лабораторных исследований биоматериала, отобранного у птицы, содержащейся в крестьянском хозяйстве Ольского района Магаданской области, обнаружен генетический материал возбудителя гриппа птиц. В Магаданской области было изъято у владельцев более 600 голов птицы, для последующего уничтожения.

Всего по России с начала года зарегистрировано 37 вспышек гриппа птиц, из которых 29 у домашней птицы. Магаданская область имеет постоянное автомобильное сообщение с нашей республикой.

Обращаем внимание жителей республики, что грипп птиц высококонтагиозное инфекционное заболевание, которое может нанести значительный ущерб. Советуем воздержаться от приобретения продуктов птицеводства и живой птицы из указанного региона.