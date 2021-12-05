Россельхознадзор выявил в трех продуктах наглый обман

Молоко и молочная продукция являются одними из основных и востребованных пищевых продуктов. Россельхознадзор в целях контроля за качеством и безопасностью продукции животного происхождения производится отбор пищевой продукции. За текущий год проведено 113 исследований молочной продукции, что составило 89% от годового плана.

По результатам проведенных испытаний в ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» в 3х пробах — молоко сгущенное (ООО «Кузбассконсервмолоко»), молоко сухое цельное с массовой долей жира 26 % (ООО «Уральский маслозавод») и сыр «Тильзитер» с м.д.ж. 45% (ООО «МИЛКОПТ») выявлены факты замены молочного жира растительными жирами, что подтверждает фальсификацию молочной продукции. Данная недоброкачественная продукция изъята из оборота и уничтожена. Работа в данном направлении продолжается.