Россельхознадзор РФ сообщил о вирусе бешенства в Якутии

Россельхознадзор изменил статус Республики Саха (Якутия) из-за обнаруженного вируса бешенства у плотоядных. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, сообщает ЯСИА.

«В связи с регистрацией бешенства плотоядных изменен статус Республики Саха (Якутия) по указанной болезни», — говорится в сообщении Росельхознадзора.

Это решение внесено в нормативный документ «О внесении изменений в приложения № 108, 162, 268 к Решению Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017».