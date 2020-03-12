12.03.2020
19:44
205
Происшествия
Россельхознадзор РФ сообщил о вирусе бешенства в Якутии
Россельхознадзор изменил статус Республики Саха (Якутия) из-за обнаруженного вируса бешенства у плотоядных. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, сообщает ЯСИА.
«В связи с регистрацией бешенства плотоядных изменен статус Республики Саха (Якутия) по указанной болезни», — говорится в сообщении Росельхознадзора.
Это решение внесено в нормативный документ «О внесении изменений в приложения № 108, 162, 268 к Решению Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017».
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