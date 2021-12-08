Россельхознадзор проверил качество продукции «Саюри»

В Якутии республиканское управление Россельхознадзора не выявило нарушений во время выездной внеплановой проверки качества продукции круглогодичного тепличного комплекса «Саюри», резидента территории опережающего развития «Якутия».

«Данная проверка проводилась по поручению Роспотребнадзора на предмет выявления запрещённого к использованию на территории РФ вещества гексахлорбензола. Мы можем только догадываться, какой «сигнал» поступил в Роспотребнадзор и кто был инициатором этого обращения», – рассказал начальник отдела маркетинга ООО «Саюри» Сергей Воронин.

Тем не менее, агрокомплекс целиком и полностью оказал сотрудничество специалистам Россельхознадзора – им была предоставлена вся требуемая документация. Это сертификаты соответствия требованиям ЕАС в вопросе безопасности продукции, журналы использования удобрений, сертификаты поставщиков удобрений и т. д.

«Проверяющих ознакомили со всем процессом производства на предприятии, провели ознакомительный осмотр технических и производственных помещений. Вдобавок, предоставили продукцию с нескольких тепличных блоков для проведения независимых лабораторных исследований, а также объяснительные ответственных работников по поводу интересующих моментов в связи с исследуемыми обстоятельствами», – рассказали в «Саюри».

Исследования проводились в ФГБУ «Иркутская МВЛ» (г. Иркутск) и по результатам исследований был составлен акт выездной проверки, в котором специалисты Россельхознадзора делают однозначный вывод о том, что никаких следов искомого вещества гексахлорбензола в овощах «Саюри» не обнаружено.

«Мы не сомневались в таких положительных для «Саюри» результатах и с удовольствием приглашаем покупателей за нашей продукцией», – резюмировал Сергей Воронин.