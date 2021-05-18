Россельхознадзор нашел тилозин в продукции местного производителя

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) прекращено действие декларации о соответствии у АО «Сайсары» «Нерюнгринская птицефабрика».

В результате лабораторных исследований, проведенных в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория», в отобранных пробах куриных полуфабрикатов выявлено несоответствие по показателю «тилозин» (антибактериальный препарат группы макролидов), содержание которого в пищевой продукции не допускается. Данный факт является нарушением требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС.

Выявленные нарушения стали основанием для выдачи Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) предприятию-изготовителю АО «Сайсары» «Нерюнгринская птицефабрика» предписания о прекращении действия деклараций на серийный выпуск продукции.

В настоящее время действие декларации о соответствии прекращено.

Всего с начала 2021 года ведомством выдано 4 предписания об отзыве деклараций о соответствии на животноводческую продукцию.