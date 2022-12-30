Россельхозбанк запустил платформу Всё Своё для жителей сельских территорий, садоводов и дачников

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В рамках цифровой экосистемы Россельхозбанка запущена платформа Всё Своё. Она включает в себя полезные информационные сервисы, учитывающие интересы и потребности жителей села, владельцев загородных домов, дачных участков и личных подсобных хозяйств, а также управляющих СНТ и ТСЖ.

Главными компонентами платформы являются маркетплейс товаров и доска объявлений. С их помощью жители села смогут купить или продать товары для садоводства и огородничества, сельхозинвентарь, а также продукцию, созданную собственными руками. На момент запуска на маркетплейсе насчитывается более 6 тыс. товаров. Здесь же можно будет найти услуги по благоустройству и ремонту дач, домов или участков, садовым и полевым работам.

«Для жителей городов создается огромное количество цифровых услуг, платформ и экосистем. Жителям же села многие из них недоступны или неактуальны, так как не учитывают специфику их интересов. Запуская платформу Всё Своё, мы устраняем этот разрыв. Это важно, потому что цифровые сервисы повышают качество жизни, помогают решать бытовые вопросы, оптимизировать затраты и открывают новые возможности. Так что Всё Своё логично дополняет экосистему Своё, которую мы успешно развиваем уже более двух лет», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

На платформе Всё Своё также будет аккумулироваться полезная информация для жителей села и садоводов: календарь садово-полевых работ, новости и тематические статьи, прогноз погоды. В числе авторов статей будут высококвалифицированные специалисты в сфере сельского хозяйства, агротехнологий, опытные садоводы. На платформе можно будет не только прочитать общие рекомендации, но и получить советы и консультации с учетом специфики конкретного региона.

Еще одно направление платформы – финансовые сервисы. В этой категории пользователям доступно оформление кредитных и дебетовых карт, в дальнейшем – ипотечных и других видов кредитов. Также здесь можно будет приобрести страховые продукты и получить персональные предложения от банка и его партнеров.

Функционал платформы будет постепенно развиваться. В январе 2023 года пользователям станет доступен сервис «Мой район». Он позволит пользователям с помощью геолокации найти на карте, где можно приобрести фермерскую продукцию, выбрать агротур и отправиться на экскурсию к фермерам. В будущем появится возможность найти мастеров и ремесленников, а также подобрать участок или дом для покупки там, где это территориально удобно.

В планах – запуск локальной соцсети «Родной район» для отдельных поселений, районов, СНТ и ТСЖ, жители которых смогут с помощью геолокации находить соседей, общаться и обмениваться актуальной информацией.

В дальнейшем планируется запустить сервисы для собственников и управляющих СНТ и ТСЖ, с помощью которых они смогут взаимодействовать с жителями и решать организационные вопросы.

На данный момент жителями села являются 25% населения РФ, или более 37 млн человек, а владеют личными подсобными хозяйствами – почти 23,5 млн. При этом процесс деурбанизации в последние годы стал более заметным. По прогнозам Россельхозбанка, с 2021 по 2025 год сельское население всего лишь в 10 регионах России может суммарно вырасти более чем на 420 тыс. человек, а уже к 2030 году – еще на 430 тыс. Причинами этого тренда стали: рост доступности жилья в сельской местности и его комфортности, развитие загородной инфраструктуры, трансформация структуры занятости в пользу гибридных и удаленных форматов, а также развитие цифровых технологий. Таким образом, в ряде регионов формируется спрос на сервисы со стороны всё увеличивающейся аудитории, и платформа Всё Своё призвана эту потребность удовлетворить.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



