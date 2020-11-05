Россельхозбанк запускает новый продукт для рефинансирования ипотеки на сельских территориях от 2,7% годовых

Якутский филиал АО «Россельхозбанк» поздравляет якутян с Днем народного единства и представляет новый продукт – рефинансирование действующего ипотечного кредита на строительство или приобретение готового жилья на сельских территориях с льготной ставкой от 2,7% годовых.

В рамках рефинансирования заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях, на одну из следующих целей:

приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях;

строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке;

приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

«В начале года, в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», Россельхозбанк запустил программу сельской ипотеки по льготной ставке, которая на сегодняшний день является самой востребованной в нашем регионе, — рассказывает директор Якутского филиала РСХБ Василий Тимофеев. – Наш банк продолжает реализацию мер, направленных на повышение доступности ипотеки для селян. Запуск нового льготного продукта, с помощью которого можно погасить ранее полученный кредит на строительство или покупку готового жилья на селе по уникальной ставке 2,7% годовых, значительно расширяет возможности якутян, планирующих улучшить свои жилищные условия и рассматривающих для этих целей сельскую местность».

Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита для нашего региона составляет – до 5 млн рублей), но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Воспользоваться программой можно только один раз.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.