Россельхозбанк запускает аналитический проект АгроБит о развитии агротеха

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Россельхозбанк принимает активное участие в популяризации агротехнологической отрасли в России и запускает новый аналитический проект АгроБит на платформе RSHB DIGITAL.

Проект АгроБит в понятном и наглядном формате рассказывает об агротехнологической отрасли в России. Данные представлены в формате как инфографики, так и текста. В качестве источника данных используются собственные данные платформ экосистемы Своё и проекта АгроИнвест Клуб, а также информация, консолидируемая из аналитических проектов банка. Эксперты РСХБ уже проанализировали перспективные и востребованные в агробизнесе направления, а также самые эффективные виды сельского хозяйства для каждого региона.

Сейчас в разделе АгроБит опубликованы аналитические справки на актуальные темы: карта агротехнических стартапов России, топ-популярных категорий продовольственных товаров, самые востребованные направления IT-стажировок в 2022 году и гендерное соотношение учредителей агротех-стартапов. По оценкам аналитиков, каждый пятый агротех-стартап в России создан женщинами.

«За 2 года мы создали цифровую экосистему для сельского хозяйства, сервисами которой сегодня пользуются миллионы клиентов и партнеров, а при принятии решений мы всегда оперируем цифрами. Мы хотим поделиться этой возможностью и с другими, чтобы у тех, кто уже давно занимается агробизнесом или только планирует свое развитие в этой отрасли, были средства улучшить свою стратегию ведения бизнеса и вовремя реагировать на изменения в экономической среде», – отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Ознакомиться подробнее с гендерной репрезентативностью агротехнологических предпринимателей и картой российских агротех-стартапов за 2022 год можно на платформе RSHB DIGITAL. Проект активно развивается, в скором времени будет запущен сервис для проведения аналитических исследований с участием пользователей, а также появится возможность предоставлять еще больше данных в режиме реального времени.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

