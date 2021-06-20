Россельхозбанк запускает акцию «Жаркий процент»

Россельхозбанк запустил акцию «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» с возможностью размещения средств до 6% годовых. Максимальная ставка действует при условии открытия вклада на срок три года.

Специальное предложение будет доступно до 31 июля 2021 года включительно. В период действия акции можно открыть вклад в рублях РФ на срок 1 или 3 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу составляет 5 и 6% годовых соответственно в зависимости от выбранного клиентом срока вклада. Минимальная сумма размещения средств во вклад всего от 3 тыс. рублей.

«Вклад в Россельхозбанке является идеальным решением для тех, кто ищет сочетание высокого дохода с максимальной надежностью. Кроме того, банк оформляет своим клиентам бесплатные карты и предлагает установить современное и безопасное приложение, через которое можно увидеть в том числе свои вклады и движения по ним. Это очень удобно», — отметил заместитель директора Якутского регионального филиала Россельхозбанка Афанасий ЛУГИНОВ.

Отметим, что акционным предложением можно воспользоваться как в дистанционных каналах обслуживания, так и в офисе банка.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.