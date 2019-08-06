06.08.2019
10:16
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Финансы

Россельхозбанк запускает акцию для клиентов малого и среднего бизнеса

Для   новых   корпоративных   клиентов  с  доходом  от  предпринимательской деятельности за предыдущий календарный год до 2 млрд руб. включительно РСХБ запускает акцию «Счет с выгодой!».

Клиентам   будет   предоставлен   ряд  услуг  в  рамках  РКО  без  взимания комиссионного  вознаграждения:  открытие  и  ведение  счета,  внутренние  и внешние  переводы, прием и пересчет наличных денежных средств, обслуживание системы  «Интернет-Клиент»,  а  также  годовое  обслуживание  корпоративной карты.

Сроки  проведения  акции:  с  25  июля 2019 г. по 24 июля 2020 г. Участие в акции   могут   принять   не   имеющие  счета  в  Банке  юридические  лица, индивидуальные  предприниматели,  а  также  физические лица, занимающиеся в установленном  законодательством  РФ  порядке  частной  практикой. Условием участия является подача заявки на открытие счета на сайте Банка www.rshb.ru (онлайн-заявка   на   резервирование  счета/онлайн-заказ  обратного  звонка специалиста Банка).

«Россельхозбанк  ведет  целенаправленную работу по поддержке представителей малого  и среднего бизнеса. Мы регулярно расширяем свою продуктовую линейку и   адаптируем   сервисы   к   различным  потребностям  клиентов.  Успех  и конкурентоспособность  малого  бизнеса  во  многом  зависят  от того, какое содействие он получил именно на старте. Отменяя в рамках акции ряд комиссий по  РКО,  Банк  ставит  задачу  помочь  начинающим предпринимателям сделать первые  шаги  в  бизнесе  более уверенными», — прокомментировал Заместитель председателя правления РСХБ Максим Любомудров.

На сегодняшний день Банк обслуживает свыше 150 тыс. клиентов среднего и малого бизнеса.

Источник: АО "Россельхозбанк"
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