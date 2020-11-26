Россельхозбанк: якутяне предпочитают брать жилье по сельской ипотеке на вторичном рынке

Восемь из десяти кредитов, выданных Россельхозбанком по программе сельской ипотеки, были направлены на приобретение готового жилья в сельской местности по договору купли-продажи. Спрос на недвижимость на вторичном рынке распределился примерно поровну: 52% от общего числа кредитов по сельской ипотеке были выданы на покупку готовых квартир и еще 48% — на земельные участки с уже построенным домом. Такие данные получили специалисты Россельхозбанка, проанализировав собственную статистику выданных кредитов по программе сельской ипотеки в 2020 году.

Республика Саха (Якутия) стала одним из лидеров по доле спроса на готовые квартиры наряду с Томской и Калужской областями, Чувашиейи Марий Эл, а также Амурской областью.

Чуть менее популярны у заемщиков готовые дома с земельным участком. В регионах с максимальным спросом на этот вид недвижимости 3 из 4 кредитов по программе сельской ипотеки используются на приобретение собственного дома. К ним относятся Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Кировская и Саратовская области, а также Республика Бурятия и Ставропольский край.

«Жилье на вторичном рынке, будучи одним из самых доступных видов жилой недвижимости, является наиболее востребованным вариантом среди заёмщиков сельской ипотеки. По нашей статистике, средний размер сельского ипотечного кредита на покупку квартиры по договору купли-продажи составил 2,2 млн рублей, на готовый дом с земельным участком – 2,8 млн рублей. На строительство собственного дома и покупку участка в сельской местности средний размер ипотеки составил 3,1 млн рублей», – прокомментировал директор Якутского филиала АО «Россельхозбанк» Василий Тимофеев.

«Мы приобрели квартиру на вторичном рынке по сельской ипотеке, — рассказывает жительница Намского улуса Иванна Семенова. — Выбрали «вторичку», потому что собственное жилье нам как молодой семье нужно срочно. Скоро у нас появится ребенок, нужны хорошие условия и отдельная от родителей площадь. Поэтому для нас – это оптимальный вариант».

Подать заявку на оформление сельской ипотеки, которая выдается в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», может любой гражданин России в возрасте от 21 до 75 лет. Субсидируемая государством процентная ставка при этом составит 3%, а при страховании жизни — 2,7%. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита для жителей Якутии находится в диапазоне от 100 тыс. до 5 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.

В целом по всей стране Россельхозбанк выдал уже более 55 млрд рублей сельской ипотеки, которые помогли улучшить жилищные условия свыше 28 тыс. человек.

Подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке, а также рассчитать стоимость кредита и подать заявку, в том числе с использованием сельской ипотеки, можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru. База объявлений на платформе постоянно пополняется.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.