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Россельхозбанк внедряет новую модернизированную интеграционную платформу

Россельхозбанк  в  сотрудничестве  с  компанией  «Синимекс»  внедряет новую модернизированную интеграционную платформу (МИП), завершив переход на новую АБС без существенной доработки смежных систем Банка.

На  фоне  постепенной  (пофилиальной) смены АБС банка и существенного роста информационных   потоков   Россельхозбанку   требовался   пересмотр   общей архитектуры интеграционной платформы.

«Модернизация  интеграционной  платформы  банка  была  связана с отказом от устаревшей  интеграционной  шины  в  пользу  более  современной,  – отметил директор  департамента  информационных  технологий  Россельхозбанка Николай Ульянов.  –  Благодаря  внедрению  МИП  мы совместно с компанией «Синимекс» решили задачи по удвоению нагрузочной возможности платформы и значительному снижению  затрат  на  доработку десятков систем банка при миграции на новую АБС».

В  частности,  объектами  работ  проектных команд «РСХБ-Интех» и «Синимекс» стали  система  маршрутизации  сообщений  (в том числе новая интеграционная шина  (НИШ)  и  центр  межшинной маршрутизации), автоматизированное рабочее место  с  централизованной  системой  управления  конфигурациями, локальный маршрутизатор   НИШ,   технологические   универсальные   адаптеры,  системы расширенного логирования и оповещения.

«Изначально  компания  «Синимекс»  участвовала  в разработке архитектурного видения  МИП, и впоследствии Россельхозбанк доверил нам ее реализацию. Наша экспертиза  позволила  обеспечить совместную работу старой и новой платформ на   довольно   длительном   переходном  этапе  без  деградации  сервиса  и производительности,  –  комментирует  заместитель  директора  по  работе  с ключевыми  клиентами  и  партнерами компании «Синимекс Максим Матреничев. – Для   этого   мы   реализовали  новые  решения  в  комплекте  с  адаптерами совместимости,    нетривиальную   схему   маршрутизации   сообщений   между платформами,  внедрили  сервисы  прозрачного «перехвата» сообщений в старом формате и их мгновенной перекодировки».

В  дальнейшем  планируется  осуществить  перенос  интеграционных потоков со старой  платформы  на  МИП,  развитие  функциональности  платформы  за счет внедрения    улучшенной    системы    логирования    и   увеличение   общей производительности.  Кроме  того,  «Синимекс»  продолжит  разработку  новых сервисов по   линии  новой АБС.

АО  «Россельхозбанк»  –  основа  национальной  кредитно-финансовой  системы обслуживания  агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня  является  ключевым   кредитором  АПК  страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Источник: АО  «Россельхозбанк».
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