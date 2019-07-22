Россельхозбанк внедряет новую модернизированную интеграционную платформу

Россельхозбанк в сотрудничестве с компанией «Синимекс» внедряет новую модернизированную интеграционную платформу (МИП), завершив переход на новую АБС без существенной доработки смежных систем Банка.

На фоне постепенной (пофилиальной) смены АБС банка и существенного роста информационных потоков Россельхозбанку требовался пересмотр общей архитектуры интеграционной платформы.

«Модернизация интеграционной платформы банка была связана с отказом от устаревшей интеграционной шины в пользу более современной, – отметил директор департамента информационных технологий Россельхозбанка Николай Ульянов. – Благодаря внедрению МИП мы совместно с компанией «Синимекс» решили задачи по удвоению нагрузочной возможности платформы и значительному снижению затрат на доработку десятков систем банка при миграции на новую АБС».

В частности, объектами работ проектных команд «РСХБ-Интех» и «Синимекс» стали система маршрутизации сообщений (в том числе новая интеграционная шина (НИШ) и центр межшинной маршрутизации), автоматизированное рабочее место с централизованной системой управления конфигурациями, локальный маршрутизатор НИШ, технологические универсальные адаптеры, системы расширенного логирования и оповещения.

«Изначально компания «Синимекс» участвовала в разработке архитектурного видения МИП, и впоследствии Россельхозбанк доверил нам ее реализацию. Наша экспертиза позволила обеспечить совместную работу старой и новой платформ на довольно длительном переходном этапе без деградации сервиса и производительности, – комментирует заместитель директора по работе с ключевыми клиентами и партнерами компании «Синимекс Максим Матреничев. – Для этого мы реализовали новые решения в комплекте с адаптерами совместимости, нетривиальную схему маршрутизации сообщений между платформами, внедрили сервисы прозрачного «перехвата» сообщений в старом формате и их мгновенной перекодировки».

В дальнейшем планируется осуществить перенос интеграционных потоков со старой платформы на МИП, развитие функциональности платформы за счет внедрения улучшенной системы логирования и увеличение общей производительности. Кроме того, «Синимекс» продолжит разработку новых сервисов по линии новой АБС.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.