Россельхозбанк в Якутии снизил процентные ставки по ипотеке
Якутский филиал Россельхозбанка в рамках «Ипотечной ярмарки», организованной агентством «Туймаада Недвижимость», презентовал снижение процентных ставок по ипотеке. Гости мероприятия смогли не только подобрать квартиру и рассчитать оптимальные условия для ее покупки, но и сразу подать заявку на получение ипотеки.
В рамках мероприятия специалисты РСХБ провели серию консультаций по условиям ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке, а также по рефинансированию ипотеки. Повышенным спросом пользовалась программа с государственной поддержкой «Ипотека для семей детьми», а также акция со сниженными процентными ставками «Мечты сбываются».
Мероприятие от агентства «Туймаада Недвижимость» – партнера РСХБ прошло успешно и получило положительные отзывы гостей. «Мероприятие такого формата мы проводим впервые и очень рады, что участники и посетители ярмарки остались довольны. Благодарим Россельхозбанк за активное участие и плодотворную совместную работу. Ипотечные программы Банка позволяют семьям Якутии осуществить свои мечты и обрести свой дом», — отметил директор агентства Евгения Винокурова.
«Россельхозбанк уверенно входит в пятерку ведущих ипотечных банков страны и постоянно совершенствует кредитные условия для заемщиков. Так, в сентябре 2019 года банк в очередной раз снизил процентные ставки по всем ипотечным программам. Мы рады предлагать своим клиентам комфортные условия для решения квартирного вопроса», – отметил Василий Тимофеев, директор Якутского филиала АО «Россельхозбанк».
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