Россельхозбанк в Якутии снизил процентные ставки по ипотеке

Якутский филиал Россельхозбанка в рамках «Ипотечной ярмарки», организованной агентством «Туймаада Недвижимость», презентовал снижение процентных ставок по ипотеке. Гости мероприятия смогли не только подобрать квартиру и рассчитать оптимальные условия для ее покупки, но и сразу подать заявку на получение ипотеки.

В рамках мероприятия специалисты РСХБ провели серию консультаций по условиям ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке, а также по рефинансированию ипотеки. Повышенным спросом пользовалась программа с государственной поддержкой «Ипотека для семей детьми», а также акция со сниженными процентными ставками «Мечты сбываются».

Мероприятие от агентства «Туймаада Недвижимость» – партнера РСХБ прошло успешно и получило положительные отзывы гостей. «Мероприятие такого формата мы проводим впервые и очень рады, что участники и посетители ярмарки остались довольны. Благодарим Россельхозбанк за активное участие и плодотворную совместную работу. Ипотечные программы Банка позволяют семьям Якутии осуществить свои мечты и обрести свой дом», — отметил директор агентства Евгения Винокурова.