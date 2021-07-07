Россельхозбанк в два раза увеличил объемы льготного кредитования АПК Якутии

В Якутии полным ходом идут сезонно-полевые работы, значительный объем которых традиционно кредитует Россельхозбанк. С начала 2021 года Якутский филиал РСХБ выдал заемщикам АПК кредиты на сумму 115 млн рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года более чем в два раза.

«Якутский филиал Россельхозбанка оказывает значительную поддержку АПК республики, направляя аграриям средства для проведения сезонно-полевых работ. На сегодня Россельхозбанк выдал кредиты для развития агропромышленного сектора региона на 115 млн рублей. Во многом это объясняется доступностью льготных займов», — отметил директор Якутского филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев.

Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Татта» является клиентом Россельхозбанка на протяжение нескольких лет. Недавно кооперативу был открыт кредитный лимит в размере 14 млн рублей для финансирования входящих в него крестьянских фермерских хозяйств на проведение сезонно-полевых работ.

Как отметил директор филиала РСХБ Василий Тимофеев, стороны, прежде всего, ведут совместную работу по расширению доступности кредитных ресурсов для обеспечения растущих потребностей сельхозтоваропроизводителей региона.

Кредитные программы Россельхозбанка позволяют аграриям республики обеспечить материально-техническую базу для проведения сезонных работ: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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