Россельхозбанк увеличит вложения в АПК Смоленской области

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис ЛИСТОВ провел рабочую встречу с губернатором Смоленской области Алексеем ОСТРОВСКИМ, в ходе которой обсуждались вопросы наращивания кредитной поддержки сельхозтоваропроизводителей региона и реализации стратегических инвестиционных проектов в сфере АПК.

В частности, стороны обсудили динамику финансирования сезонных полевых работ в регионе, а также развитие сотрудничества Банка и ООО «КРОЛЪ и К» ‒ крупнейшего поставщика и производителя высококачественного мяса кроликов. При кредитной поддержке Банка компания рассчитывает расширить производство на территории Смоленской области.

«Россельхозбанк высоко оценивает перспективы развития сотрудничества с Администрацией Смоленской области. Мы видим возможности для наращивания производства сельхозпродукции за счет привлечения крупных федеральных производителей в АПК области и развития фермерского движения. Со своей стороны, Россельхозбанк готов оказать сельхозтоваропроизводителям необходимую кредитную поддержку и содействовать росту инвестиционных вложений в агросектор региона», ‒ отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

«Россельхозбанк – одна из крупнейших финансово-кредитных организаций в стране – является крайне важной для экономики Смоленской области, с учетом того, что аграрный сектор занимает значительное место в ее структуре. Сегодняшняя встреча была принципиально важна для развития смоленского аграрного бизнеса, для внедрения новых форм поддержки как малых сельхозпредприятий, так и фермерских хозяйств. Мы обсудили возможность реализации крупномасштабных проектов, таких как, например, строительство второй очереди кролиководческой фермы «КРОЛЪ и К» в Гагаринском районе и иных проектов. Благодарен руководству банка и лично председателю Правления Борису Павловичу Листову за то, что все инициативы Администрации области были поддержаны, а также даны необходимые поручения об оказании конкретной помощи», ‒ подчеркнул губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Россельхозбанк работает в Смоленской области с 2001 года. За это время объем вложений РСХБ в экономику региона составил 79 млрд рублей, из них 45 млрд рублей в АПК. В первом полугодии 2019 года Банк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции АПК области 1 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.