Россельхозбанк увеличит количество стипендиатов и размер стипендии в 2020-2021 учебном году
В год собственного 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год.
Опыт реализации банком стипендиальной программы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирования резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.
С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов будет увеличено на 39% и составит 396 студентов, будет повышен размер ежемесячной стипендии банка на 25% и составит 12 500 рублей в месяц.
Стипендиальная программа Россельхозбанка предназначена для материальной поддержки талантливых студентов аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса.
В Якутии участником стипендиальной программы является Арктический государственный агротехнологический университет. В этом году университет также включен в программу Россельхозбанка по поддержке талантливых студентов и уже с начала нового учебного года семеро якутских студентов, которых выберет экспертный совет, станут обладателями специальных стипендий.
«В прошедшем учебном сезоне пятеро наших студентов, которые отличились в учебе и научной деятельности, были рекомендованы нами и одобрены экспертным советом на присуждение стипендии Россельхозбанка, — рассказывает ректор Арктического государственного агротехнологического университета Иван Иванович Слепцов. — Безусловно, такие меры поддержки перспективных студентов подчеркивают значимость и в некоторой мере уникальность отношений, которые выстраивает банк с агровузами страны. Тем самым выражается высокая заинтересованность в подготовке специалистов для АПК и в агротехнологическом развитии регионов. Отрадно, что наш АГАТУ, единственный агровуз в Арктике, вошёл в федеральный перечень стипендиальной программы РСХБ и в новом учебном году количество студентов и размер выплачиваемой стипендии увеличатся. Мы выражаем благодарность Россельхозбанку за поддержку, оказываемую нашим студентам и высокую оценку нашей деятельности».
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