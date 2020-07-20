Россельхозбанк увеличит количество стипендиатов и размер стипендии в 2020-2021 учебном году

В год собственного 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год.

Опыт реализации банком стипендиальной программы в 2019-2020 учебном году показал весомую роль поддержки талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли и формирования резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.

С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов будет увеличено на 39% и составит 396 студентов, будет повышен размер ежемесячной стипендии банка на 25% и составит 12 500 рублей в месяц.

Стипендиальная программа Россельхозбанка предназначена для материальной поддержки талантливых студентов аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

В Якутии участником стипендиальной программы является Арктический государственный агротехнологический университет. В этом году университет также включен в программу Россельхозбанка по поддержке талантливых студентов и уже с начала нового учебного года семеро якутских студентов, которых выберет экспертный совет, станут обладателями специальных стипендий.