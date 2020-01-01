Россельхозбанк увеличил портфель накопительных счетов более чем в 1,5 раза

В течение года в РСХБ наблюдался стабильный рост портфеля накопительных счетов физических лиц. В 3-м квартале 2019 года портфель увеличился более чем на 60%.



Накопительный счет является гибким инструментом для сбережений, поскольку совмещает в себе преимущества срочного вклада и текущего счета: накопительный счет позволяет клиентам Банка свободно распоряжаться своими денежными средствами и получать дополнительный доход. Процентная ставка по накопительному счету РСХБ составляет 5% годовых в рублях РФ при остатке денежных средств на счете свыше 100 рублей РФ, 1% годовых ‒ в долларах США при остатке средств на счете 10 долларов США. Проценты начисляются на ежедневный остаток денежных средств и выплачиваются в последний рабочий день месяца.



«Накопительные счета появились в линейке РСХБ в декабре 2018 года. Стабильная процентная ставка, пополнение и снятие средств без ограничений делают накопительный счет привлекательным финансовым инструментом как для новых, так и для действующих клиентов», — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.



Открыть накопительный счет можно как в отделении Банка, так и дистанционно в Интернет-банке или Мобильном банке. Подробнее с условиями накопительного счета можно ознакомиться на https://www.rshb.ru/natural/deposits/savings/.