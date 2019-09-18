Россельхозбанк усилит поддержку АПК Мордовии

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов встретился с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым. Стороны обсудили перспективы агропрома республики, совместные проекты и вопросы развития сельских территорий.

Борис Листов дал высокую оценку мерам, которые задействует руководство региона для укрепления аграрного сектора. Он подчеркнул готовность РСХБ расширять сотрудничество как в части кредитовании аграриев Мордовии, так и по вопросам предоставления необходимой экспертной поддержки. «Сегодня перед АПК страны в целом и республики Мордовия в частности стоят амбициозные задачи по развитию экспортного потенциала. Это требует от аграриев ввода новых мощностей и наращивания объемов производства. РСХБ готов оказать все необходимое содействие», — заявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Глава республики отметил: доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте в 2,5 раза выше среднего показателя по стране, Мордовия стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя. «Для республики очень важно сохранить динамику роста сельхозпроизводства. Большие задачи у нас стоят в растениеводстве и животноводстве. Полтора миллиона тонн зерна должно быть собрано в этом году — это даст возможность закрыть растущие потребности животноводства. Своевременное предоставление сельхозпредприятиям кредитных ресурсов позволит успешно проводить сезонные работы и осуществлять намеченные планы», — сказал Владимир Волков.

Кроме того, Борис Листов представил главе республики нового директора Мордовского регионального филиала РСХБ Виктора Пузакова, вступающего в должность 11 сентября 2019 г. Председатель Правления РСХБ выразил уверенность, что новое руководство филиала укрепит позиции Банка в регионе.

Мордовский региональный филиал был создан 18 декабря 2000 года и за время своего существования сумел стать надежной опорой для сельхозпроизводителей республики. За годы работы Банка в регионе в экономику Мордовии РСХБ вложил более 115 млрд рублей кредитных средств, 79% из которых направлены в агропромышленный комплекс. На текущий момент в офисах Мордовского филиала обслуживаются 1,4 тысячи юридических и 103 тысяч физических лиц — клиентов Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.