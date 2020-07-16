Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам для жителей Якутии

РСХБ с 9 июля 2020 года объявил о масштабном снижении ставок по всем основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение составит 1,95 п.п.

Теперь получить кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно по ставке от 7,65%, для покупки жилья на первичном рынке действует программа кредитования «Ипотека с господдержкой 2020» с привлекательными условиями 5,90% годовых. Для клиентов, получающих кредит на первичном рынке и условиях, не соответствующих программе «Ипотека с господдержкой 2020», РСХБ предоставляет ставки от 7,50% с первоначальным взносом от 20%.

Также РСХБ предлагает своим клиентам рефинансировать свои действующие ипотечные кредиты на привлекательных условиях по ставке от 8,00% годовых.

Снижение коснулось и ряда программ с господдержкой. Так, граждане РФ, имеющие детей, по льготной процентной ставке 4,60% годовых могут получить в РСХБ кредит на покупку жилья на вторичном и первичном рынках либо рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты.

«Россельхозбанк входит в число лидеров рынка ипотечного кредитования. Снижение процентных ставок на ипотеку в самый разгар сезона повышенного спроса на недвижимость позволит многим семьям осуществить свою мечту, — сообщает директор Якутского филиала РСХБ Василий Тимофеев. — Для якутян в нашем филиале доступны все ипотечное продукты: от сельской ипотеки до военной. Кстати, по программе «Военная ипотека» произошло существенное снижение: теперь ставка по ней составит 7,5% годовых. Отмечу, что военнослужащим это предложение может позволить очень выгодно рефинансировать действующую ипотеку. Можно быстрее закрыть ее и освободиться от обязательств или же, пока действует накопительная система, получить вторую, на тех же условиях с государственным обеспечением».

РСХБ по объему выданных средств на приобретение жилья в мае текущего года вошел в ТОП-3 банков. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.