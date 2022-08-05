Россельхозбанк снизил минимальную ставку по ипотечным программам

Россельхозбанк снижает процентные ставки по всем основным программам ипотечного кредитования. Так, базовая ставка по ипотечному кредиту на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках жилья составит от 10,2%. При этом ставка при покупке жилой недвижимости у ключевых партнеров составляет 9,7%.

Также ставки уменьшены по таким программам, как ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости, ипотечный кредит на рефинансированиее, ипотечный кредит на покупку жилой недвижимости без первоначального взноса, ипотечный кредит под залог имеющегося жилья, нецелевой ипотечный кредит, ипотечное жилищное кредитование по двум документам, ипотечный кредит на покупку нежилой недвижимости, своя ипотека на сельских территориях, а также на военную ипотеку.

Клиентам РСХБ, как и прежде, доступна широкая линейка ипотечных продуктов в рамках программы господдержки. Так, якутянам доступны ипотека с господдержкой по ставке от 6%, семейная ипотека по ставке от 5,2%, сельская ипотека по ставке 3% и дальневосточная ипотека по ставке 2%.

«Подать заявку на ипотечное кредитование просто: можно воспользоваться дистанционными сервисами или подойти в любой ближайший офис банка в Якутске или в пятнадцати крупных районах Якутии: Вилюйском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском, Таттинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Олекминском, Томпонском, Верхневилюйском, Амгинском, Ленском и Горном улусах», – отметил заместитель директора Якутского регионального филиала Россельхозбанка Семён Иванов.

Заявку на ипотечный кредит можно подать на сайте www.rshb.ru. Подробную консультацию по существующим ипотечным программам дадут наши менеджеры в отделениях РСХБ или по номеру: +7 (4112) 40-21-31.