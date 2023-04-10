Россельхозбанк снижает ставки по дальневосточной ипотеке

Россельхозбанк улучшает условия оформления ипотеки на приобретение жилья в регионах России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). С 6 апреля 2023 года минимальная ставка для работников бюджетной сферы составит от 1,3%, для остальных категорий заемщиков – от 1,7%.

Россельхозбанк является активным участником программ государственной поддержки граждан по приобретению недвижимости, одной из которых является «Дальневосточная ипотека», направленная на развитие дальневосточного региона страны, приток трудоспособного населения и улучшение строительства на Дальнем Востоке. По данной программе доступно кредитование на следующие цели:

покупки готового или строящегося жилого помещения у юридического лица на первичном рынке недвижимости в субъектах ДФО;

покупки у юридического лица или физического лица квартиры или жилого дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости на сельских поселениях в субъектах ДФО;

осуществления индивидуального жилого строительства на приобретаемом или имеющемся в собственности земельном участке в субъектах ДФО.

Оформить ипотеку могут граждане РФ в возрасте от 21 года до 35 лет, состоящие в браке, либо имеющие несовершеннолетних детей, а также лица, относящиеся к медицинским работникам или работника педагогической сферы в возрасте от 21 до 65 лет, имеющие стаж работы в указанной сфере не менее 5 лет на территории ДФО. Ипотеку на приобретение жилья в ДФО можно оформить на срок до 20 лет в размере от 300 тысяч до 6 млн рублей с первоначальным взносом не менее 15% от стоимости недвижимости.

«РСХБ постоянно совершенствует линейку кредитных продуктов. Являясь одной из кредитных организаций, участвующих в финансовой поддержке государственных программ развития регионов России, банк предлагает своим клиентам не только комфортные финансовые условия, высокий сервис и удобный процесс оформления сделки, но и цифровые инструменты для поиска жилья и подачи заявки – платформы Свое Село и Свое Жилье. Мы рассчитываем, что новые выгодные условия ипотечного кредитования способствуют увеличению спроса на покупку жилья в регионе», — отметила Ольга Шведова, директор Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка.

«Дальневосточная ипотека» — программа льготного кредитования населения для приобретения объектов жилой недвижимости, находящихся на всей территории ДФО: Республики Бурятия и Якутия, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, а также Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская области и Чукотский автономный округ. Программа была запущена в 2019 году по поручению президента РФ и направлена на улучшение жилищных условий в регионе и развитие местного строительного рынка.

По оценкам аналитиков РСХБ, средняя стоимость 1 кв. м. по Дальневосточному федеральному округу составляет 123 200 руб. Максимальная рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на второй квартал 2023 года по ДФО приходится на Приморский край – 151 404 руб. и Магаданскую область – 147 654 руб. Минимальная рыночная стоимость за 1 кв. м зафиксирована в Республике Бурятия – 78 025 рублей.

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