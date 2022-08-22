Россельхозбанк: сбор яблок и груш вырос на 71% с 2017 года

С 2017 года валовый сбор яблок, груш и других семечковых культур в хозяйствах всех категорий вырос на 71% с 1 521 тыс. тонн до 2 607 тыс. тонн, подсчитал Россельхозбанк. Соответствующее увеличение наблюдалось и у фермеров, и в сельскохозяйственных организациях, и в личных подсобных хозяйствах. Именно в личных подсобных хозяйствах сосредоточена большая доля производства семечковых: ими произведено практически каждое второе яблоко или каждая вторая груша. Таким образом, яблоки и груши по-прежнему выращиваются в первую очередь для собственного потребления. Фактическое потребление яблок оценивается в 13-14 кг на человека в год.

Структура производства яблок в России как в 2017, так и в 2021 гг. зафиксирована в пропорциях: КФХ – 6%, сельскохозяйственные организации – 45%, ЛПХ – 49%.

В России производство яблок и груш имеет ярко выраженную географическую привязку к югу и Северному Кавказу. Так, Южный федеральный округ в 2021 году произвел 30%, Северо-Кавказский – 29% семечковых от общего объёма в 2 607 тыс. тонн.

Среди регионов больше всего вырастили в Кабардино-Балкарии (около 19% от всероссийского объёма). Также Кабардино-Балкария лидирует по сбору яблок и груш среди КФХ и ЛПХ. Среди организаций на первом месте Краснодарский край.

Несмотря на то, что КФХ более чем в 7 раз уступают предприятиям и хозяйствам населения по производимой продукции, именно фермеры показали наиболее стабильный рост урожайности в расчёте на гектар площади. В 2020 году они добились результата в 238,4 ц/га (у организаций было 169,3 ц/га). По итогам 2021 года КФХ и организации вышли примерно на один уровень урожайности – немногим менее 200 ц/га.

«Интересно то, что хоть обычные россияне выращивают яблоки и груши для себя и для них постоянный рост урожайности не является бизнес-целью, и они здорово прибавили. С 2017 года урожайность в ЛПХ увеличилась на 68% до 147,8 ц/га. Впрочем, ожидать того, что КФХ и предприятия уступят лидерство в урожайности домашним хозяйствам, не стоит. Бизнес любого калибра целенаправленно внедряет инновации для повышения урожайности», – отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Как и по валовому сбору лидирует Кабардино-Балкария и по урожайности, в целом: с гектара собирают в среднем 325,4 центнера яблок и груш. С 2017 года этот показатель в республике вырос почти на 41%. Кабардино-Балкария также занимает первое место по урожайности семечковых в сельхозорганизациях: 327,4 ц/га. В сегменте КФХ, однако, Кабардино-Балкария вторая, а на первом месте Чувашия: 370 против 375 ц/га. А в сегменте ЛПХ максимального результата добились в Калининградской области – 368,8 ц/га.

За последние годы потребление яблок в России, по оценке Россельхозбанка, составляет 13-14 кг на душу населения в год.

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