Россельхозбанк рассказал о возможностях Своего Родного на ярмарке «Продовольствие 2021»

Якутский филиал Россельхозбанка принял участие в одной из самых значимых событий осени – ярмарка «Продовольствие 2021». Мероприятие собрало более 60 производителей сельскохозяйственной продукции со всех районов республики.

Промостойка Якутского филиала РСХБ стала единственной консультационной площадкой по финансовым услугам. Особую заинтересованность у посетителей и участников ярмарки вызвали ипотечные и потребительские кредиты, а также цифровое приложение Свое Родное.

Напомним, что цифровая платформа Своё Родное – это огромный виртуальный супермаркет, за прилавками которого расположились тысячи фермеров с каждого уголка России. Основное преимущество виртуальной платформы Своё Родное заключается в том, что вся продукция фермерская, и ее качество гарантируется. Все расходы, размещение и рекламу РСХБ берет на себя, помогая фермерам с продвижением, а покупателям – с доставкой прямо до двери.

«Наш филиал постоянный участник данной ярмарки. Для нас это прекрасная возможность ознакомить аграриев с условиями предоставления финансовой поддержки и не только», — отметил директор Якутского филиала Россельхозбанк Василий Тимофеев.

В этот день для посетителей ярмарки был представлен широкий ассортимент мясомолочной, рыбной и овощной продукции. Организатором мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства РС (Я).

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.