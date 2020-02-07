Россельхозбанк рассказал о сельской ипотеке под 1,7% годовых*

Якутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» принял участие в общественных слушаниях об условиях предоставления льготной сельской ипотеки. В обсуждении также приняли участие представители республиканских министерств, окружной администрации Якутска, многофункционального центра.

— Россельхозбанк начал прием заявок по программе льготной сельской ипотеки. Процентная ставка составляет 2,7% годовых* при наличии личного страхования, 3% годовых* – при отсутствии личного страхования. При этом на данный момент на стадии подписания находится Соглашение с Министерством сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) о снижении процентной ставки до 1,7% годовых.Это стало возможно благодаря поддержке Правительства Республики Саха (Якутия), — рассказал журналистам директор филиала Василий Тимофеев. — На кредитные средства клиенты Банка смогут приобрести земельный участок и построить на нем жилой дом, построить или завершить строительство жилого дома на имеющемся в собственности земельном участке, приобрести готовый или строящийся дом с земельным участком. Важно, что недвижимость должна находиться в сельской местности, в поселках и городах с населением менее 30 тыс. человек.

«Хочу поблагодарить директора Якутского филиала Россельхозбанка Василия Васильевича за участие в общественных слушаниях и ответы на все интересующие вопросы населения. На прошлых выходных, в составе делегации Правительства, я был в отдаленных поселках, где рассказал про сельскую ипотеку. Там жители считали, что эта программа для молодых людей до 35 лет. А когда узнали, что это не так – восприняли новость очень позитивно. Поэтому хочу сделать акцент на необходимости освещения «Сельской ипотеки» посредством круглых столов, социальных сетей, СМИ», – сказал 1 заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия) Александр Сусоев.

Руководитель департамента по вопросам местного самоуправления Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия) Руслан Платонов отметил:

«Сельская ипотека — это большая возможность для жителей села и может стать прорыв для развития. Предлагаю образовать республиканское движение «Сельская ипотека» с участием застройщиков, представителей министерств и организовать в Общественной палате Якутии республиканский прием граждан с участием глав муниципальных образований, общественных организаций, депутатов Ил Тумэн Якутии и городской Думы. Мы должны максимально донести эту информацию до самых отделенных уголков нашей республики».

Заявку на получение льготной сельской ипотеки может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет на момент полного исполнения долговых обязательств. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 5 млн рублей (для Дальневосточного федерального округа), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Более подробную информацию и бесплатную консультацию по программе можно получить в офисах Россельхозбанка и по телефону: +7(4112) 402-131.

*В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (постановление Правительства РФ от 30.11.2019 № 1567) льготная процентная ставка применяется с даты заключения кредитного договора по дату изменения льготной процентной ставки при наступлении событий, определенных условиями кредитного договора.

