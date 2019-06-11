Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров — членов АККОР

Россельхозбанк расширил до 22 субъектов Российской Федерации список
регионов для предоставления льготных кредитов крестьянским (фермерским)
хозяйствам – членам Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).
Программа Россельхозбанка предлагает упрощенные условия оформления кредитов
фермерам – членам АККОР по льготной ставке в 4,5% годовых для сумм до 5 млн
руб. Обязательным условием для участия в программе является ходатайство
АККОР — крупнейшей общественной организации, членами которой являются более
93 тыс. фермерских хозяйств.
«С момента запуска программы в конце 2018 года Банк направил на
финансирование малых крестьянских объединений более полумиллиарда рублей.
Поддержку в рамках проекта получило свыше 200 фермерских хозяйств — членов
АККОР. Мы охотно приняли решение распространить действие программы еще на
12 регионов страны, чтобы больше фермеров смогли воспользоваться
специальными условиями кредитования», — заявила первый заместитель
Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.
По мнению президента АККОР Владимира Плотникова, программа Россельхозбанка
позволяет фермерским хозяйствам получить кредиты быстрее и на более
выгодных условиях. «Спрос на недорогие кредиты среди небольших крестьянских
объединений очень высок. Я благодарен, что в Россельхозбанке слышат нужды
фермеров и готовы идти им навстречу. Расширение географии программы
увеличит ее доступность для еще большего числа фермеров», — отметил
Плотников.
Пилотный проект кредитования на специальных условиях для участников АККОР
был запущен Россельхозбанком в декабре 2018 года. На данный момент
специальные условия программы для членов ассоциации действуют в следующих
регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Ульяновской,
Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябинской, Курганской, Омской,
Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской,
Псковской, Саратовской и Тверской областях, а также в республиках Адыгея,
Татарстан и Башкортостан.