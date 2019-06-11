Россельхозбанк расширил географию льготного кредитования фермеров — членов АККОР

Россельхозбанк расширил до 22 субъектов Российской Федерации список

регионов для предоставления льготных кредитов крестьянским (фермерским)

хозяйствам – членам Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и

сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Программа Россельхозбанка предлагает упрощенные условия оформления кредитов

фермерам – членам АККОР по льготной ставке в 4,5% годовых для сумм до 5 млн

руб. Обязательным условием для участия в программе является ходатайство

АККОР — крупнейшей общественной организации, членами которой являются более

93 тыс. фермерских хозяйств.

«С момента запуска программы в конце 2018 года Банк направил на

финансирование малых крестьянских объединений более полумиллиарда рублей.

Поддержку в рамках проекта получило свыше 200 фермерских хозяйств — членов

АККОР. Мы охотно приняли решение распространить действие программы еще на

12 регионов страны, чтобы больше фермеров смогли воспользоваться

специальными условиями кредитования», — заявила первый заместитель

Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

По мнению президента АККОР Владимира Плотникова, программа Россельхозбанка

позволяет фермерским хозяйствам получить кредиты быстрее и на более

выгодных условиях. «Спрос на недорогие кредиты среди небольших крестьянских

объединений очень высок. Я благодарен, что в Россельхозбанке слышат нужды

фермеров и готовы идти им навстречу. Расширение географии программы

увеличит ее доступность для еще большего числа фермеров», — отметил

Плотников.

Пилотный проект кредитования на специальных условиях для участников АККОР

был запущен Россельхозбанком в декабре 2018 года. На данный момент

специальные условия программы для членов ассоциации действуют в следующих

регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Ульяновской,

Волгоградской, Оренбургской, Орловской, Челябинской, Курганской, Омской,

Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской,

Псковской, Саратовской и Тверской областях, а также в республиках Адыгея,

Татарстан и Башкортостан.