Россельхозбанк продлевает в Якутии действие специальных процентных ставок по потребительским кредитам до конца 2020 года.

Россельхозбанк продлевает до конца 2020 года действие специального предложения «Кредит Юбилейный», приуроченного к 20-летию Банка.

В рамках специального предложения Банка можно оформить потребительский кредит под сниженную ставку от 5,9% годовых на сумму до 5 млн рублей на любые цели, либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до 7 лет.

«Срок специального предложения банка — «Кредит Юбилейный» первоначально был запланирован на более короткий срок, – рассказывает директор Якутского филиала РСХБ Василий Тимофеев, – но этот кредитный продукт получил огромную популярность среди клиентов банка. Так, в нашем филиале этот продукт стал абсолютным лидером по количеству обращений на его оформление: на долю «юбилейного» кредита пришлось почти 55% из всего объема заявок в сегменте потребительских кредитов. Высокий уровень востребованности, безусловно, стал главной причиной продления срока действия этого предложения».

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.