Россельхозбанк принял участие в скоростном форсайте

Якутский филиал Россельхозбанка принял участие в скоростном форсайте «Когда деньги нужны вчера. Кредит.Лизинг.Займ». Участниками мероприятий стали 30 предпринимателей, а также представители финансовых организаций в республике.

Участникам форсайта было необходимо разобрать кейсы по управлению бизнес-процессами и представить пути их решения, таким образом доказать свою предпринимательскую способность.

«Подобный Форсайт позволяет проанализировать текущую ситуацию, увидеть варианты развития, сформировать единый взгляд на будущее, сфокусироваться на цели и составить план с указанием основных этапов оптимального достижения результата», — рассказал начальник отдела Якутского филиала РСХБ по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Николай Соловьев.

Также в рамках мероприятия у представителей бизнеса и банков выпала возможность пообщаться напрямую, обменяться контактами и получить исчерпывающие ответы на свои вопросы.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.