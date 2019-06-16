Россельхозбанк поздравляет с праздником

Уважаемые работники здравоохранения!

Примите искренние поздравления с Днём медицинского работника!

В этот праздничный день выражаю вам благодарность за ваш самоотверженный и благородный труд! Желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и уюта, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Пусть ваш профессионализм и благородный труд будет щедро вознаграждён признанием и благодарностью.

С уважением, директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк»