31.12.2019
21:29
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Общество
Россельхозбанк поздравляем с Новым годом
Дорогие якутяне!
Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Новый год – самый добрый, самый семейный праздник, любимый с детства. И пусть за окном трескучий мороз и туман, в эти праздничные дни мы чувствуем особое тепло – потому что проводим их в кругу семьи, родных и близких, надежных и верных друзей.
Новый год – прекрасная возможность отдохнуть, собраться с силами и подготовиться к новым свершениям в следующем году.
Желаем всем жителям нашей необъятной республики тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло.
Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра!
С уважением,
В. В. Тимофеев
Директор Якутского РФ АО «Россельхозбанк»
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