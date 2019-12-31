Россельхозбанк поздравляем с Новым годом

Дорогие якутяне!

Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Новый год – самый добрый, самый семейный праздник, любимый с детства. И пусть за окном трескучий мороз и туман, в эти праздничные дни мы чувствуем особое тепло – потому что проводим их в кругу семьи, родных и близких, надежных и верных друзей.

Новый год – прекрасная возможность отдохнуть, собраться с силами и подготовиться к новым свершениям в следующем году.

Желаем всем жителям нашей необъятной республики тепла и уюта в домах, любви и радости в сердцах, заботы и понимания близких людей. Берегите друг друга, дарите друг другу любовь и тепло.

Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра!

С уважением,

В. В. Тимофеев

Директор Якутского РФ АО «Россельхозбанк»