Россельхозбанк повысил процентную ставку по вкладу «Доходный»

Акция «Отличное предложение» от Россельхозбанка позволяет открыть вклад «Доходный» по ставке до 4,3% годовых, что на 0,15 процентных пункта выше базовой ставки. Оформить вклад можно как в отделении Россельхозбанка, так и через онлайн-каналы.

Акция продлится до 30 ноября 2020 года включительно. В период действия специального предложения клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от 3 месяцев до 1 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада – 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как во всех офисах Якутского филиала АО «Россельхозбанк», так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк» в период проведения акции.

«Открытие вклада «Доходный» в рамках проводимой акции позволит нашим клиентам разместить свои сбережения по повышенной процентной ставке, — отметил директор Якутского филиала РСХБ Василий Тимофеев, — выплата процентов может производится по выбору вкладчика: причисляться к сумме вклада или перечисляться на открытый им счет. Это акционное предложение будет интересно тем, кто желает выгодно увеличить размер своих сбережений в краткосрочном режиме».

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте www.rshb.ru, а также в отделениях и в мобильном приложении Россельхозбанка.