Россельхозбанк поможет жителям Приморья

В рамках пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоялась встреча Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Бориса Листова и Губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Стороны обсудили состояние агропромышленного комплекса края, а также перспективы его развития. Отдельное внимание было уделено программе комплексного страхования агросектора, реализация которой необходима c учетом сложных климатических условий региона. Программа будет реализована группой Россельхозбанка.

В числе факторов, способствующих развитию АПК Приморского края, Борис Листов назвал наличие внутреннего спроса на качественные продукты питания. Глава РСХБ подчеркнул готовность Россельхозбанка финансировать новые проекты и содействовать привлечению необходимых инвестиций в регион.

«Руководство Приморского края видит наличие на столах местного населения качественных и доступных продуктов питания главным результатом работы аграриев региона. Россельхозбанк разделяет такой подход и готов оказать всестороннее содействие достижению этой цели. В большей части страны потенциал импортозамещения практически полностью реализован. В Приморском крае, как и в целом в ДФО, объективно сохраняется дефицит предложения по базовым категориям продуктов: молоко, птица, овощи. Это хорошая возможность для инвесторов», — отметил Борис Листов по итогам встречи.

Олег Кожемяко подчеркнул, что Правительством Российской Федерации поставлена задача увеличить урожайность и объемы выпуска сельхозпродукции.