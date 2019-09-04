04.09.2019
16:45
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Финансы

Россельхозбанк поможет жителям Приморья

В рамках пятого Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоялась встреча Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Бориса Листова и Губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Стороны обсудили состояние агропромышленного комплекса края, а также перспективы его развития. Отдельное внимание было уделено программе комплексного страхования агросектора, реализация которой необходима c учетом сложных климатических условий региона. Программа будет реализована группой Россельхозбанка.

В числе факторов, способствующих развитию АПК Приморского края, Борис Листов назвал наличие внутреннего спроса на качественные продукты питания. Глава РСХБ подчеркнул готовность Россельхозбанка финансировать новые проекты и содействовать привлечению необходимых инвестиций в регион.  

«Руководство Приморского края видит наличие на столах местного населения качественных и доступных продуктов питания главным результатом работы аграриев региона. Россельхозбанк разделяет такой подход и готов оказать всестороннее содействие достижению этой цели. В большей части страны потенциал импортозамещения практически полностью реализован. В Приморском крае, как и в целом в ДФО, объективно сохраняется дефицит предложения по базовым категориям продуктов: молоко, птица, овощи. Это хорошая возможность для инвесторов», — отметил Борис Листов по итогам встречи.

Олег Кожемяко подчеркнул, что Правительством Российской Федерации поставлена задача увеличить урожайность и объемы выпуска сельхозпродукции.

«Нужно добиться, чтобы экспортный потенциал Приморского края был реализован, сделать упор на кредитование малого и среднего бизнеса. Россельхозбанк является надежным партнером края, вливает большой объем финансовых ресурсов, кредитный портфель составляет более 4 миллиардов рублей. Это дает возможность сельхозпредприятиям чувствовать себя уверенно», — заявил Губернатор.

Источник: АО «Россельхозбанк»
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