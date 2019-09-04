Россельхозбанк поможет китайским инвесторам начать работу в ДФО

В рамках деловой программы Восточного экономического форума Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и Генеральный секретарь Китайской ассоциации по развитию предприятий за рубежом г-н Хэ Чжэньвэй подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства на территории России.

Соглашение направлено на развитие долгосрочного сотрудничества Банка и Ассоциации в сфере подготовки, реализации и сопровождения инвестиционных проектов в различных секторах АПК России, нацеленных на производство сельскохозяйственной продукции и ее продвижение в КНР.

«Потенциал развития аграрных проектов в ДФО огромен. Задача Банка привлечь в агросектор региона максимальное количество качественных инвестиций. Здесь есть место и для отечественных, и для зарубежных инвесторов. Подписанное соглашение подтверждает готовность Россельхозбанка помочь китайскому бизнесу начать работу в ДФО. В настоящий момент мы видим готовность в краткосрочной перспективе запустить 2 проекта. Это производство сои в Хабаровском крае и молочный комплекс в Приморье. Продукцию новых предприятий планируется поставлять за рубеж», — отметил в ходе церемонии подписания Борис Листов.

«Мы высоко оцениваем качество продукции АПК Российской Федерации и будем способствовать притоку китайских инвестиций в ее сельское хозяйство. Китайская Народная Республика – крупнейший импортер российского продовольствия. Наши бизнесмены готовы создавать на территории России предприятия, которые будут производить востребованную продукцию. Это взаимовыгодное сотрудничество сторон. Россия получает новые инвестиции в агробизнес и рабочие места для местных жителей, а Китай – импорт качественного продовольствия. Нам нужен надежный финансовый партнер, который знает российский агробизнес и поможет китайским инвесторам. Таким партнером в рамках подписанного соглашения станет Россельхозбанк. Мы убеждены, что наше торговое сотрудничество будет укрепляться и в дальнейшем», – сказал г-н Хэ Чжэньвэй. аӔYk;%+