Россельхозбанк поддерживает выход российских свиноводов на китайский рынок

В Москве состоялась трехсторонняя встреча представителей АО «Россельхозбанк», Национального Союза свиноводов и Ассоциации животноводов Китая. Участники обсудили вопросы экспорта российской животноводческой продукции, обеспечение биобезопасности свиноводческих хозяйств в условиях неблагополучной ситуации по африканской чуме свиней (АЧС) и пути снижения распространения вируса на территории Китая.

В настоящее время в России фактически представлены основные мировые генетические компании, которые в сотрудничестве с отечественными свиноводами занимаются производством племенных животных, ведут научно-исследовательскую работу. При этом по некоторым характеристикам показатели лучше, чем у их коллег за рубежом.

Из-за АЧС производство свинины в Китае в 2019 году может сократиться на 20%. По некоторым прогнозам, КНР увеличит импорт этого вида мяса на 30%, однако пока неизвестно, какие страны-экспортеры смогут удовлетворить потребности Поднебесной.

В ходе встречи генеральный директор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев выступил с сообщением «Свиноводство России: текущая ситуация и дальнейшее развитие до 2024 г». В заключение своего выступления он подчеркнул важность деятельности ветеринарной службы в регионах и на федеральном уровне, неоценимую работу Россельхознадзора, а также поддержку отрасли со стороны государства и Россельхозбанка.

«Дальнейшее развитие свиноводства во многом зависит от реализации экспортного потенциала отрасли. Россельхозбанк оказывает всестороннюю поддержку эффективному выходу компаний-клиентов на международный рынок, в том числе за счет финансирования проектов с максимальным уровнем биологической защиты, предоставляет полный комплекс банковских услуг по сопровождению экспорта. Банком в 2016 году открыто представительство в КНР, посредством которого мы готовы содействовать продвижению отечественных компаний на рынок Юго-Восточной Азии», — отметил управляющий директор Департамента стратегического развития Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.

Также по актуальным вопросам повестки дня выступили представители ГК «АГРОЭКО», которые рассказали о деятельности компании по обеспечению биобезопасности на промышленном свинокомплексе и предупреждению проникновения вируса АЧС. Представители ООО «Знаменский СГЦ» проинформировали об опыте генетической работы в условиях существующей неблагополучной эпизоотической ситуации по АЧС.

С 2006 года Россельхозбанк оказал поддержку порядка 500 инвестиционным проектам в отрасли свиноводства в общем объеме 182 млрд рублей. На сегодняшний день кредитный портфель Банка в данном сегменте составляет более 138 млрд рублей. Помимо всесторонней поддержки российских свиноводов Банк намерен продолжить диалог и с представителями других отраслевых союзов, содействуя развитию взаимовыгодного сотрудничества России и Китая.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.