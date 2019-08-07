07.08.2019
23:48
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Финансы

Россельхозбанк поддержит агроэкспортеров Кузбасса

Первый  заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин  встретился  с  Губернатором  Кемеровской  области Сергеем Цивилевым. Стороны   обсудили   перспективы   экспорта   сельскохозяйственных  товаров Кузбасса,  привлечение  инвестиций  в  аграрный  сектор  региона,  а  также поддержку малого и среднего бизнеса.

Перед  отраслью стоит задача нарастить объемы экспорта продукции АПК, что   подразумевает  запуск  дополнительных  производственных  мощностей  и увеличение количества субъектов малого бизнеса в сельском хозяйстве. Особое внимание  на встрече было уделено поддержке со стороны Банка индивидуальной предпринимательской    инициативы    в   Кемеровской   области,   а   также импортозамещению  и  стимулированию  внутреннего продовольственного спроса. Так,  в  июле  2019  г. при инвестиционной поддержке РСХБ ООО «Содружество» запустило  на  Кузбассе  завод по производству сыра. Предприятие, мощностью 67,5   тонн   в   месяц,  оснащено  автоматизированной  линией  и  является переработчиком сырья, поступающего от местных поставщиков.

«Текущий  год  в  РСХБ  признан  годом  регионов.  Руководство  Банка регулярно  проводит  встречи  с  главами  субъектов  РФ, чтобы лучше понять текущие  потребности,  в  том  числе  с  учетом  региональной  специфики  и амбициозных  планов  страны  по  наращиванию  объемов экспорта. Мы являемся давним  партнером Кемеровской области и намерены продолжать активную работу с  местными аграриями, оказывая им всестороннюю поддержку. Конечно, Кузбасс известен  миру  в первую очередь как угледобывающий регион. Однако мы видим значительный  потенциал  и  в  развитии  его агропромышленного комплекса, в частности  растениеводстве,  животноводстве  и  пищевой  промышленности», — отметил Кирилл Лёвин.

«Регион  достиг  впечатляющих  результатов  в  обеспечении  населения собственной  продукцией.  В то же время нам необходимо развивать экспортное направление,   привлекать  деньги  из-за  рубежа.  Минсельхоз  РФ  поставил Кузбассу  задачу  увеличить  экспорт сельхозпродукции к 2024 году до объема 511  млн  долларов.  В  прошлом  году  объем  агроэкспорта составил 270 млн долларов.  План  на  текущий  год  — 285 млн долларов. Спрос на продукцию в других странах есть. Уверен, что совместными усилиями с Россельхозбанком мы достигнем  этой цели и сможем конкурировать в области сельского хозяйства с разными странами», — рассказал Сергей Цивилев.

 РСХБ   на   протяжении  17  лет  растущими  темпами  финансирует  АПК Кемеровской области. Банк заинтересован в реализации проектов, направленных на развитие экономики региона.

В  настоящее время совокупный кредитный портфель Кемеровского филиала РСХБ  достиг  8  млрд  рублей.  За время работы в экономику региона вложено более  100  млрд  рублей,  из них 53 млрд рублей в АПК. Только сначала 2019 года Банк выдал заемщикам АПК области 1,2 млрд рублей.

АО  «Россельхозбанк»  –  основа  национальной  кредитно-финансовой  системы обслуживания  агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня  является  ключевым  кредитором  АПК  страны,  входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Источник: АО «Россельхозбанк»
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