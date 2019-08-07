Россельхозбанк поддержит агроэкспортеров Кузбасса

Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин встретился с Губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили перспективы экспорта сельскохозяйственных товаров Кузбасса, привлечение инвестиций в аграрный сектор региона, а также поддержку малого и среднего бизнеса.

Перед отраслью стоит задача нарастить объемы экспорта продукции АПК, что подразумевает запуск дополнительных производственных мощностей и увеличение количества субъектов малого бизнеса в сельском хозяйстве. Особое внимание на встрече было уделено поддержке со стороны Банка индивидуальной предпринимательской инициативы в Кемеровской области, а также импортозамещению и стимулированию внутреннего продовольственного спроса. Так, в июле 2019 г. при инвестиционной поддержке РСХБ ООО «Содружество» запустило на Кузбассе завод по производству сыра. Предприятие, мощностью 67,5 тонн в месяц, оснащено автоматизированной линией и является переработчиком сырья, поступающего от местных поставщиков.

«Текущий год в РСХБ признан годом регионов. Руководство Банка регулярно проводит встречи с главами субъектов РФ, чтобы лучше понять текущие потребности, в том числе с учетом региональной специфики и амбициозных планов страны по наращиванию объемов экспорта. Мы являемся давним партнером Кемеровской области и намерены продолжать активную работу с местными аграриями, оказывая им всестороннюю поддержку. Конечно, Кузбасс известен миру в первую очередь как угледобывающий регион. Однако мы видим значительный потенциал и в развитии его агропромышленного комплекса, в частности растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности», — отметил Кирилл Лёвин.

«Регион достиг впечатляющих результатов в обеспечении населения собственной продукцией. В то же время нам необходимо развивать экспортное направление, привлекать деньги из-за рубежа. Минсельхоз РФ поставил Кузбассу задачу увеличить экспорт сельхозпродукции к 2024 году до объема 511 млн долларов. В прошлом году объем агроэкспорта составил 270 млн долларов. План на текущий год — 285 млн долларов. Спрос на продукцию в других странах есть. Уверен, что совместными усилиями с Россельхозбанком мы достигнем этой цели и сможем конкурировать в области сельского хозяйства с разными странами», — рассказал Сергей Цивилев.

РСХБ на протяжении 17 лет растущими темпами финансирует АПК Кемеровской области. Банк заинтересован в реализации проектов, направленных на развитие экономики региона.

В настоящее время совокупный кредитный портфель Кемеровского филиала РСХБ достиг 8 млрд рублей. За время работы в экономику региона вложено более 100 млрд рублей, из них 53 млрд рублей в АПК. Только сначала 2019 года Банк выдал заемщикам АПК области 1,2 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.