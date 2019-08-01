Россельхозбанк поддержал строительство крупнейшего в стране молочного комплекса полного цикла

При поддержке Россельхозбанка в Пензенской области компания «Русмолко» начала строительство крупнейшего в России молочно-товарного комплекса полного цикла. Общий объем инвестиций в проект – 4,5 млрд рублей.

Проект будет реализован в ближайшие три года и разбит на два этапа. Компания введет первую очередь комплекса в 4 квартале 2019 года, вторая очередь будет запущена в 4 квартале 2020 года. На первом этапе будут построены мощности на 2500 голов дойного стада, на втором этапе запланировано расширение до 5200 голов дойного стада с общим поголовьем 10400 голов крупного рогатого скота. Новый комплекс разместится на площади более 67 га и будет включать 7 коровников, 4 телятника, доильно-молочный блок, склады хранения кормов, автономные системы навозоудаления, электро- и водоснабжения. Все объекты планируется оснастить современным оборудованием, включая два доильных зала «Карусель» на 80 голов каждый, что позволит доить до 1100 голов в час. Новый комплекс позволит «Русмолко» удвоить суточный надой с сегодняшних 255 до 436 тонн и достигнуть показателя валового надоя 160 тысяч тонн молока в год.

Новый комплекс будет отвечать самым высоким стандартам бережного отношения к окружающей среде за счет внедрения системы полной переработки продуктов жизнедеятельности животных на подстилку и органические удобрения, отсутствия промышленных стоков благодаря системе рекуперации воды, использования энергосберегающих технологий и внедрению системы отопления помещений с использованием тепла, выделяемого во время охлаждения молока.

В результате строительства комплекса в Пензенской области будет создано свыше 300 новых рабочих мест.

«В стране все больше примеров «умного» сельского хозяйства. Эволюция технологий сегодня позволяет контролировать полный цикл животноводства за счет электронных систем, которые передают и обрабатывают параметры каждого объекта. Будущий комплекс – яркий пример эффективного использования инноваций в АПК. Являясь ключевым финансовым партнером компании «Русмолко», Россельхозбанк с оптимизмом поддержал строительство высокотехнологичного комплекса, где помимо прочего уделено повышенное внимание заботе об окружающей среде», — отметила Первый заместитель Председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

«Ввод в эксплуатацию нового молочно-товарного комплекса «Русмолко» станет значимым событием не только для Пензенской области, но и всей молочной отрасли России, — сказал генеральный директор «Русмолко» Суманта Кумар Де. — Это позволит создать сотни новых рабочих мест, даст импульс развитию смежных отраслей, среди которых производство концентрированных кормов, развитие генетики, производство сыров и высококачественной основы заменителей грудного молока, а также сыграет значимую роль в развитии сельских территорий Приволжского федерального округа».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

«Русская молочная компания» («Русмолко») входит в число крупнейших производителей молока в Российской Федерации, с 2012 года реализует совместную инвестиционную программу с сингапурской компанией Olam International. В рамках долгосрочной инвестиционной стратегии «Русмолко» параллельно развивает три направления бизнеса – молочное животноводство, растениеводство, семеноводство. Производственные мощности компании расположены в Пензенской области.

Общий объем инвестиций «Русмолко» в экономику региона превысил 16 млрд. рублей. На предприятиях компании работают свыше 1350 человек., генеральный директор – Суманта Кумар Де. Официальный сайт компании: www.rusmolco.com