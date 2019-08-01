АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  63.83
 70.47
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.08.2019, 20:50
Якутия
Айсен Николаев объявил на территории Якутии режим ЧС
01.08.2019, 20:25
Культура & Образование
Instagram
Ирина Нельсон и якутская группа SNOW VOICE
01.08.2019, 20:05
Общество
2 августа Ильин день — приметы, обычаи и что нельзя делать
01.08.2019, 19:20
Официально
Путин и Трамп по телефону обсудили пожары в Сибири
01.08.2019, 19:13
Происшествия
О порядке привлечения должников по алиментам к уголовной ответственности
01.08.2019, 18:44
Якутск
В Якутске идет подготовка к 75-летию Великой Победы
01.08.2019, 18:42
Финансы
Россельхозбанк поддержал строительство крупнейшего в стране молочного комплекса полного цикла
01.08.2019, 18:38
Экономика
Дмитрий Садовников проверил ход капремонта в Якутске
01.08.2019, 18:13
Красота & Здоровье
В рамках всероссийской диспансеризации в Якутии проходит акция #ЗдравОсмотр
01.08.2019, 17:13
Официально
График плановых работ энергетиков на 2 августа
01.08.2019, 17:12
Якутия
Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами
01.08.2019, 17:11
Якутия
Дмитрий Садовников проинспектировал объекты капитального ремонта Якутска
01.08.2019, 16:12
Общество
Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» допущены ко следующему этапу «МИНИСТРа»
01.08.2019, 16:11
Экология
В Якутии начался прием заявлений на выдачу лицензий на охоту
01.08.2019, 16:09
Красота & Здоровье
Акция: в аэропорту «Якутск» можно пройти бесплатный медосмотр
01.08.2019, 14:53
Якутск
В Строительном округе стартует акция «Собери ребенка в школу» -2019
01.08.2019, 14:49
Происшествия
О кризисе с лесными пожарами в Якутии: новые данные
01.08.2019, 14:32
Происшествия
Якутянин попался при угоне «Жигулей»
01.08.2019, 14:32
Происшествия
В Хангаласском улусе ищут утонувшего мужчину
01.08.2019, 14:28
Культура & Образование
9 молодых деятелей культуры Якутии отправятся на «Тавриду-Арт»
01.08.2019, 12:55
Происшествия
Страшная авария произошла в Якутии из-за водки
01.08.2019, 12:23
Происшествия
Пожар на 202 мкр. в Якутске
01.08.2019, 12:22
Официально
Испытания газопровода на улице Петра Алексеева
01.08.2019, 12:14
Экономика
Проведите свадьбу своей мечты в туристическом комплексе Орто Дойду!
01.08.2019, 11:59
Происшествия
ДТП в Якутии — опрокинулся микроавтобус с пассажирами
01.08.2019, 11:54
Происшествия
В Якутске раскрыта кража в ресторане
01.08.2019, 11:40
Экономика
«Якутскэнерго»: личный кабинет – это экономия времени, прозрачность расчетов и комфорт для потребителей
01.08.2019, 11:26
Общество
В Якутии продолжается сбор средств пострадавшим от наводнения в Иркутской области
01.08.2019, 11:13
Общество
В исправительной колонии Якутии состоялся турнир по футболу среди осужденных
01.08.2019, 11:02
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Представительство Калининградской области при Правительстве России  
01.08.2019, 10:54
Политика
Устойчивое развитие Арктических территорий обсудили Айсен Николаев и Николай Корчунов
01.08.2019, 10:20
Финансы
Обменяй монеты в Алмазэргиэнбанке и выиграй призы!
01.08.2019, 10:13
Происшествия
В Якутии полыхают 14 лесных пожаров
01.08.2019, 9:45
Официально
АО «Саханефтегазсбыт» вновь снижает цены в южной группе районов Якутии
01.08.2019, 9:13
Происшествия
График плановых работ энергетиков на 1 августа
01.08.2019, 9:11
Происшествия
Якутянин взорвал машину знакомого из мести
01.08.2019, 0:40
Культура & Образование
Сегодня день рождения руководителя, модельера и режиссера
01.08.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп, четверг 1 августа 2019
31.07.2019, 23:51
Происшествия
Найдено тело второй девочки, утонувшей на Лене в Еланке
31.07.2019, 18:54
Судебная хроника
Житель Мирнинского района Якутии осужден за убийство
31.07.2019, 18:49
Путешествия
Как недорого отдохнуть в Казани?
31.07.2019, 18:22
Якутск
Резонанс
В мэрии Якутска обсудили инциденты с пассажирами в автобусах
31.07.2019, 17:57
Якутск
Депутаты Гордумы предлагают разработать программу летних детских лагерей
31.07.2019, 17:48
Происшествия
МВД: Разыскивается Дмитрий Матаннанов
31.07.2019, 17:45
Якутия
Фотофакт
Якутянка с двумя детьми добыла медведя?
31.07.2019, 17:40
Якутия
В Якутии на борьбу с лесными пожарами привлекут местное население
31.07.2019, 17:37
Экономика
«Сахатранснефтегаз» с 1 августа объявляет «Прощеные дни»
31.07.2019, 17:20
Судебная хроника
Прокуратура через суд отменила выделение мэрией земли «ЯкутСтройСити»
31.07.2019, 17:11
Экономика
Ленское ЛПУМГ начало пусконаладочные работы на объектах энергетики
31.07.2019, 17:00
Экология
Леонардо Ди Каприо включился в борьбу с лесными пожарами в Сибири
31.07.2019, 16:52
Происшествия
Cдай оружие – получи деньги!
31.07.2019, 16:43
Экология
В музее им. Ярославского открылась выставка «Эхо Плейстоцена»
31.07.2019, 16:39
Политика
Муниципальные выборы-2019: Итоги выдвижения
31.07.2019, 16:24
Происшествия
Криминал вокруг да около строительного бизнеса
31.07.2019, 16:13
Красота & Здоровье
Акция «ЗдравОсмотр» выходит на площади и ТЦ Якутии
31.07.2019, 16:11
Культура & Образование
Первые музыкальные инструменты по нацпроекту «Культура» поступили в детские школы искусств Якутии
31.07.2019, 16:10
Экономика
Сахабулт объявляет о розыгрыше поясной сумки
31.07.2019, 16:09
Якутия
Ко Дню города Томмота — подарок от ЖДЯ
31.07.2019, 16:06
Общество
Сбор гуманитарной помощи для амурчан пройдет 1 августа
31.07.2019, 16:06
Общество
Омельянов день — приметы 31 июля
31.07.2019, 15:31
Политика
Выборный расклад в Якутии
31.07.2019, 14:42
Якутия
В Якутии создадут фонд поддержки обманутых дольщиков
31.07.2019, 14:04
Сахалыы
Оҕону сайыннараары сайдыахха
31.07.2019, 14:00
Общество
Сдай оружие – получи вознаграждение
31.07.2019, 13:30
Якутия
Муниципальные команды. Развитие территорий
31.07.2019, 13:00
Судебная хроника
Вину признал и раскаялся
31.07.2019, 12:50
Происшествия
Незаметная кража
31.07.2019, 12:49
Происшествия
В маршрутном автобусе упала 79-летняя пассажирка
31.07.2019, 12:40
Якутия
В Якутии может появиться криохранилище
31.07.2019, 12:37
Якутия
Резонанс
Айсен Николаев взял под личный контроль лесопожарную ситуацию в Якутии
31.07.2019, 12:30
Происшествия
Устанавливается причина крупного пожара в Сангаре
31.07.2019, 12:18
Якутия
О проекте «Тропою польских ссыльных по Якутии»
Финансы
1 августа 2019, 18:42
108

Россельхозбанк поддержал строительство крупнейшего в стране молочного комплекса полного цикла

При  поддержке  Россельхозбанка  в  Пензенской  области компания «Русмолко» начала  строительство  крупнейшего  в  России  молочно-товарного  комплекса полного цикла. Общий объем инвестиций в проект – 4,5 млрд рублей.

Проект  будет  реализован  в  ближайшие  три  года  и  разбит на два этапа. Компания  введет  первую  очередь  комплекса в 4 квартале 2019 года, вторая очередь  будет  запущена  в  4  квартале  2020  года. На первом этапе будут построены   мощности   на   2500  голов  дойного  стада,  на  втором  этапе запланировано  расширение  до  5200  голов дойного стада с общим поголовьем 10400  голов крупного рогатого скота. Новый комплекс разместится на площади более  67  га  и будет включать 7 коровников, 4 телятника, доильно-молочный блок, склады хранения кормов, автономные системы навозоудаления, электро- и водоснабжения. Все объекты планируется оснастить современным оборудованием, включая два доильных зала «Карусель» на 80 голов каждый, что позволит доить до  1100  голов  в час. Новый комплекс позволит «Русмолко» удвоить суточный надой  с сегодняшних 255 до 436 тонн и достигнуть показателя валового надоя 160 тысяч тонн молока в год.

Новый  комплекс будет отвечать самым высоким стандартам бережного отношения к  окружающей  среде за счет внедрения системы полной переработки продуктов жизнедеятельности   животных   на   подстилку   и  органические  удобрения, отсутствия   промышленных   стоков   благодаря  системе  рекуперации  воды, использования  энергосберегающих  технологий  и внедрению системы отопления помещений с использованием тепла, выделяемого во время охлаждения молока.

В  результате  строительства  комплекса  в Пензенской области будет создано свыше 300 новых рабочих мест.

«В  стране  все  больше  примеров  «умного»  сельского  хозяйства. Эволюция технологий  сегодня  позволяет контролировать полный цикл животноводства за счет  электронных систем, которые передают и обрабатывают параметры каждого объекта.   Будущий  комплекс  –  яркий  пример  эффективного  использования инноваций в АПК. Являясь ключевым финансовым партнером компании «Русмолко», Россельхозбанк  с  оптимизмом  поддержал строительство высокотехнологичного комплекса,  где  помимо  прочего  уделено  повышенное  внимание  заботе  об окружающей  среде»,  —  отметила  Первый заместитель Председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

«Ввод  в  эксплуатацию нового молочно-товарного комплекса «Русмолко» станет значимым  событием  не  только  для  Пензенской области, но и всей молочной отрасли  России, — сказал генеральный директор «Русмолко» Суманта Кумар Де.  —  Это  позволит  создать  сотни  новых рабочих мест, даст импульс развитию смежных  отраслей,  среди  которых  производство  концентрированных кормов, развитие   генетики,   производство   сыров   и  высококачественной  основы заменителей  грудного  молока,  а  также  сыграет  значимую роль в развитии сельских территорий Приволжского федерального округа».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

«Русская   молочная   компания»  («Русмолко»)  входит  в  число  крупнейших производителей  молока  в  Российской  Федерации,  с  2012  года  реализует совместную   инвестиционную   программу   с   сингапурской  компанией  Olam International.  В  рамках  долгосрочной инвестиционной стратегии «Русмолко» параллельно  развивает  три  направления бизнеса – молочное животноводство, растениеводство,    семеноводство.   Производственные   мощности   компании расположены в Пензенской области.

Общий  объем  инвестиций  «Русмолко»  в экономику региона превысил 16 млрд. рублей.  На предприятиях компании работают свыше 1350 человек., генеральный директор – Суманта Кумар Де. Официальный сайт компании: www.rusmolco.com

Источник: АО "Россельхозбанк".
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
27.07.2019, 12:48
Происшествия
В Якутии произошло смертельное ДТП
28.07.2019, 15:52
Происшествия
Страшная трагедия в Якутии: найдено тело ребенка в реке
28.07.2019, 15:50
Общество
Фотофакт
В Якутске заработал ресторан KFC
30.07.2019, 15:54
Судебная хроника
Эксклюзив
Дело Гоголева-Карамзина-Самсоновой: новости из суда (как это было)
28.07.2019, 15:49
Происшествия
На Еланке пропали дети
29.07.2019, 22:43
Общество
SOS
В Якутске срочно требуется кровь для девушки в реанимации
26.07.2019, 12:14
Судебная хроника
В Якутии иностранец осужден за изнасилование
31.07.2019, 18:22
Якутск
Резонанс
В мэрии Якутска обсудили инциденты с пассажирами в автобусах
30.07.2019, 9:47
Судебная хроника
Суд признал мэрию Якутска виновной
31.07.2019, 17:48
Происшествия
МВД: Разыскивается Дмитрий Матаннанов
28.07.2019, 20:53
Происшествия
Уникальные фотографии последствий взрыва газа в Якутске
29.07.2019, 11:07
Происшествия
Видео
Жительница Якутска обратилась в полицию
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Instagram
Культура & Образование
01.08.2019

Ирина Нельсон и якутская группа SNOW VOICE

Общество
01.08.2019

Сотрудники АО «Саханефтегазсбыт» допущены ко следующему этапу «МИНИСТРа»

Красота & Здоровье
01.08.2019

Акция: в аэропорту «Якутск» можно пройти бесплатный медосмотр

Якутск
01.08.2019

В Строительном округе стартует акция «Собери ребенка в школу» -2019

Происшествия
01.08.2019

В Хангаласском улусе ищут утонувшего мужчину

Официально
01.08.2019

Испытания газопровода на улице Петра Алексеева

Экономика
01.08.2019

Проведите свадьбу своей мечты в туристическом комплексе Орто Дойду!

Происшествия
01.08.2019

ДТП в Якутии — опрокинулся микроавтобус с пассажирами