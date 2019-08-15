Россельхозбанк организовал в Якутии экологическую акцию

Сотрудники Якутского филиала Россельхозбанка организовали экологическую акцию, приуроченную Году консолидации в Республике Саха (Якутия). Акция прошла на прибрежной территории приток реки Лена близ 202 микрорайона. Задачи акции: консолидация общества для преобразования внешнего облика города, создание комфортных и эстетических условий, повышение социальной и экологической ответственности.

Руководитель МКУ «Управа Губинского округа» Айаал Бурцев выразил благодарность банку: «Отрадно, что трудовой коллектив Россельхозбанка проявил активность и по собственной инициативе вышел на уборку зеленой территории округа. Несмотря на ветреную и дождливую погоду, волонтеры с энтузиазмом подошли к своей миссии и собрали более 20 мешков мусора, а также крупногабаритный мусор. Чистота и порядок в городе зависит от каждого из нас».

«Мы очень надеемся, что наша акция привлечет внимание общественности к всемирной проблеме загрязнения окружающей среды, внесет свой вклад в создание комфортных и эстетических условий для жизни и станет хорошим примером для подрастающего поколения», — отметил директор Якутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Василий Тимофеев.