Россельхозбанк объявляет акцию «Будь онлайн»

Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам «Будь онлайн». При оформлении кредита с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» и «Мобильный банк», а также через официальный сайт РСХБ в сети Интернет клиентам будет снижена процентная ставка до 0,5% годовых.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, пенсионные кредиты кредит на рефинансирование. Акция продлится до 31 декабря 2019 года (включительно). Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.