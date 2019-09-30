Россельхозбанк обновил мобильный банк для бизнеса

АО «Россельхозбанк» расширил возможности мобильного приложения для клиентов малого и среднего бизнеса разработанного совместно с R-Style Softlab – ведущим российским разработчиком и интегратором ПО для финансовой сферы.

Пользователям приложении «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» доступен широкий спектр операций по управлению своими счетами: создание платежей (в том числе бюджетных и ЖКХ), также с возможностью создания платежей по фотографии счета, создание иных платежных документов, отправка реквизитов счета и выставление счета контрагентам, совершение конверсионных операций, размещение денежных средств в депозиты и открытие нового счета, формирование выписок по счетам с возможностью отправки на свой email, просмотр информации о состоянии счета (включая информацию об остатках и наличии ограничительных мер), дистанционный заказ услуг (справки, чековые книжки, заказ наличных и др.). Подтверждение операций в мобильном банке осуществляется с помощью одноразового пароля, генерируемого с применением механизма макирования транзакций. Кроме того, в мобильном банке пользователи могут получить информацию о Банке: расположение отделений и банкоматов, курсы валют, новости финансового рынка.

«Выпущенное в прошлом году мобильное приложение «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» получило широкое распространение среди наших клиентов. На сегодняшний день более 27 тысяч клиентов банка используют данный сервис. Совместно с компанией R-Style Softlab мы усовершенствовали интерфейс и расширили возможности приложения. Теперь весь основной функционал интернет-банкинга доступен пользователям «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» в любой точке мира. Наличие удобного информационного канала для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является приоритетной задачей банка», — заявил директор Департамента информационных технологий АО «Россельхозбанк» Николай Ульянов.

«Созданное нами мобильное решение на базе InterBank RS позволит Россельхозбанку предоставлять удобный современный инструмент дистанционного обслуживания представителям бизнеса. Обновленное мобильное приложение Банка теперь находится на уровне лучших сервисов других банков, а в отдельных функциях и характеристиках имеет преимущества перед ними, — отметил Лев Френкель, Генеральный директор R-Style Softlab. — Использование многими клиентами банка только мобильного канала ДБО подтверждает актуальность современной концепции mobile only».

Для начала работы с приложением «Россельхозбанк Бизнес-Онлайн» необходимо оформить в офисе Банка договор о дистанционном банковском обслуживании с использованием системы «Мобильный банк» и скачать приложение на мобильное устройство. Мобильный банк для юридических лиц доступен для скачивания в AppStore и GooglePlay.