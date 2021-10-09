Россельхозбанк: объем рынка органической продукции России к концу 2021-го может составить более 12 млрд руб.

Ковидный период стимулировал рост спроса на органическую продукцию во всем мире.По оценке Россельхозбанка, в 2021 году мировой рынок органики вырастет на 12% и достигнет 140 млрд. долл. В России объем рынка органической продукции может составить к концу года более 12 млрд руб.

«Российский рынок органической продукции обладает растущим потенциалом на фоне спроса населения. К концу года объем этого рынка может составить более 12 млрд руб.», ̶ сообщил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов в рамках деловой программы Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2021».

Рост спроса на органическую продукцию во всем мире эксперты связывают с общим трендом на здоровый образ жизни. Самыми ярыми приверженцами органики остаются жители США – страна аккумулирует примерно 50% мирового рынка органической продукции. Доля стран Евросоюза – 35%, Китая – около 10%. По объему внутреннего рынка также выделяются Великобритания, Швейцария.

«Как правило, на развитых рынках органики ее доля в общем объеме продовольственного рынка не превышает 5-6%. Явными исключениями являются Швейцария, Дания, Австрия, где этот показатель составляет около 10%. По потреблению на душу населения выделяются Дания и Швейцария. В каждой из стран затраты на душу составляют около 400 долл. США в год», ̶ добавляет Дальнов.

Как отметил эксперт, российский рынок органической продукции имеет большой потенциал импортозамещения и выхода на экспорт. Органическая модель производства в России наиболее перспективна в тех сегментах агропромышленного комплекса, которые в значительной степени интегрированы в международную торговлю и уже соприкасаются с рынками, на которых органическая продукция пользуется большим спросом. Сейчас объем поставок органической продукции за рубеж исчисляется всего в 20 млн евро. При правильном подходе к 2025 году эта цифра может вырасти в десятки раз.

«Важным фактором, который определяет предрасположенность того или иного сегмента к переходу на органическое производство, является доля конкурентоспособных крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) и небольших организаций, которые обладают достаточной гибкостью в изменении производственного процесса. В соответствии с этими критериями высоким потенциалом развития обладают зерновые, масличные, зернобобовые культуры, где высока доля КФХ, и которые активно вывозятся за рубеж», -отмечает Дальнов.

Среди конкретных культур востребованы российская органическая пшеница, зеленый горох, соя, гречиха. Определенное значение имеет также эффект низкой базы – только 0,3% пашни в России используется для производства «органики». В ЕС этот показатель составляет около 10%.

В животноводстве наиболее перспективным направлением для производства органической продукции является молочное скотоводство. Этот один из сегментов российского АПК, где фермерские хозяйства наиболее конкурентоспособны и достаточно мобильны для удовлетворения растущего спроса. Рост производства органического молока закономерно приведет к росту потребности в органических зеленых кормах.

Рост внутреннего рынка органической продукции будет сопряжен с ростом доверия покупателя к органической сертификации, с его способностью выделить соответствующее обозначение на фоне других (не сертифицируемых) указателей на улучшенные качества продукции, таких как «фермерские», «эко», «био». По данным международной компании по исследованиям рынка Growing For Knowledge, на данный момент российские поклонники ЗОЖ считают здоровыми ряд продуктов (сухофрукты, мед, хлебцы, пастилу), которые также целесообразно сертифицировать и брендировать как органические.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.