Россельхозбанк назвал главные тренды рынка зерна

Ключевой драйвер развития рынка зерна в России – рост урожайности, которая за последние 5 лет выросла на 23% и достигла 28 ц./га, сообщил на панельной дискуссии «Рынок зерна» выставки «Золотая осень» начальник Управления отраслевой и технологической экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков. Главной чертой отрасли в последние 15-20 лет стал опережающий рост эффективности зернового хозяйства, прежде всего, в регионах с высокой долей крупного бизнеса. Например, в Черноземье зафиксирован рост средней урожайности в два раза.

«За последние 20 лет урожайность зерновых в Центрально-черноземном районе увеличилась более чем вдвое, в Ростовской области и Краснодарском крае – на 40-50%. Средняя урожайность зерновых в Курской и Белгородской областях вплотную приблизились к лидеру – Краснодарскому краю, тогда как 15-20 лет назад эффективность зернового хозяйства в этих регионах была в 1,5-2 раза ниже», – сказал Дмитрий Жиляков.

Краснодарский край удержал первое место по урожайности с результатом в 56,6 ц./га, однако другие регионы приближаются к нему за счёт опережающих темпов роста, и среди них не только Черноземье, но и Брянская область с приростом средней урожайности за 5 лет в 212%, а также Пензенская область с увеличением на 125%.

Изменение урожайности зерновых культур в регионах лидерах, ц./га

Регион Средняя урожайность за 5 лет, ц./га Прирост 2000-2004 2016-2020 Брянская область 15,6 48,66 212% Курская область 21,8 52,04 139% Пензенская область 14,26 32,04 125% Белгородская область 25,12 50,76 102% Тамбовская область 19,44 38,32 97% Липецкая область 24,76 44,4 79% Орловская область 23,54 42,04 79% Воронежская область 21,62 37,52 74% Ростовская область 23,7 36,34 53% Краснодарский край 39,84 56,6 42%

По мнению Дмитрия Жилякова, «ключевыми фактором роста урожайности в ЦЧР и других регионах стало внедрение агрохолдингами современной техники и технологий возделывания. В компаниях крупного бизнеса урожайность зерновых и других культур на 20-30% выше, чем в среднем по региону».

Рост эффективности растениеводства повышает инвестиционную привлекательность отрасли, в том числе в формирование земельных банков. Россельхозбанк отмечает высокую активность агрохолдингов в растениеводстве: за последние 10 лет доля земли в их собственности выросла в 2 раза и составляет 40%.

По итогам сезона 2020/2021 по пропашным культурам тройку лидеров по валовой выручке со значительным отрывом от остальных регионов образуют Краснодарский край (280 млрд. рублей), Ростовская область (239 млрд. рублей) и Воронежская область (156 млрд. рублей).

В то же время по выручке в расчёте на 1 гектар на первом месте Курская область (94 тысячи рублей), Краснодарский край на втором месте с результатом 84 тысячи рублей на гектар, Белгородская область заняла третье место с 81 тысячей рублей выручки на гектар.

Зерновые остаются основой пропашного земледелия России, их доля в посевных площадях составляет 67%, в выручке – 61%.

Ориентация на экспорт

Из-за стабилизации производства мяса и стагнации потребления муки внутренний рынок зерновых уступил статус драйвера роста экспорту, чья доля в балансе использования зерна не опускается ниже 40% последние 5 лет.

При этом практически всё «свободное» зерно вывозится благодаря развитию транспортной инфраструктуры (порты).

Сейчас ведется ряд инвестпроектов по совершенствованию логистических возможностей суммарной мощностью 25 млн тонн в Азово-Черноморском бассейне и на Балтике. Их реализация повысит общий объем зерновых терминалов до 80+ млн тонн, что вдвое превысит текущий объём экспорта, добавил Дмитрий Жиляков. Профицит экспортных мощностей будет усиливать влияние мирового рынка на внутренний рынок зерновых.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.