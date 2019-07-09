Россельхозбанк намерен создать мясоперерабатывающий кластер

Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина, врио Главы Республики Калмыкия Бату Хасиков и Председатель Совета Директоров ООО «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО» Геннадий Богомолов ознакомились с ходом строительства мясоперерабатывающего кластера в Республике Калмыкия.

Проект предполагает строительство предприятия по убою и первичной переработке крупного рогатого скота калмыцкой мясной породы общей мощностью 80 тыс. голов в год, а также откормочного комплекса КРС на 3 тыс. голов с потенциалом увеличения до 7 тыс. голов.

«В регионе есть все ресурсы для того, чтобы быстро нарастить сырьевую базу: пастбища, уникальная калмыцкая порода скота, люди, которые умеют и знают, как работать. Единственный, по сути, вопрос, в котором нам нужно содействие — это мелиорация», — подчеркнул ВРИО главы Калмыкии Бату Хасиков.

По словам Бату Хасикова сельское хозяйство — ведущая отрасль в экономике Республики. Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме производства составляет более 30%. «В будущем мы планируем создать в Калмыкии селекционно-генетические центры по отечественным породам мясного скота и семеноводству, а также открыть в Республике еще несколько предприятий полного цикла производства и переработки сельхозпродукции, — сказал ВРИО Главы Республики Калмыкия. – В том числе, хлебоприемные и перерабатывающие производства в Городовиковском и Яшалтинском районах. Кроме того, обязательно будем содействовать созданию, популяризации и развитию республиканского бренда «Калмыцкий продукт».

«Запуск данного агрокомплекса откладывался в течение нескольких лет по ряду причин, что, в конечном счете, привело к срыву сроков сдачи в эксплуатацию и удорожанию проекта. Мы понимаем, насколько велико значение проекта для региона и считаем его реализацию просто необходимой. С этой целью РСХБ, Правительство Калмыкии и Агрико подписали соглашение о намерениях в июне 2019 года. Помимо развития экспортного потенциала, запуск агрокластера создаст более 200 новых рабочих мест и привлечет в Республику дополнительные инвестиции.

Для нас крайне важно, что проект будет реализован при поддержке опытного инвестора, ГК «Агрико». Мы давно работаем с группой компаний и видим высокую эффективность управления», — отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Важнейшим этапом развития мясного кластера в Республике является создание необходимой кормовой базы для мясного скотоводства на основе комплексной мелиорации земель. Наличие такой базы позволит обеспечить необходимым качественным мясным сырьем предприятие в Кетченеровском районе», — подчеркнул Председатель Совета Директоров ООО «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО» Геннадий Богомолов.

С начала 2019 года Россельхозбанк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной продукции региона кредиты на сумму 200 млн рублей, в том числе 25 млн рублей по программе льготного кредитования АПК. На финансирование сезонных работ выдано 16 млн рублей, что на 16% больше результата прошлого года.

Россельхозбанк работает в Республике Калмыкия с 2001 года, и за это время объем его вложений в экономику региона составил 32,5 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.