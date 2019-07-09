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9 июля 2019, 2:00
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Россельхозбанк намерен создать мясоперерабатывающий кластер

Первый  заместитель  Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина,  врио Главы Республики Калмыкия Бату Хасиков и Председатель Совета Директоров   ООО   «Аграрная   инвестиционная  компания  «АГРИКО»  Геннадий Богомолов ознакомились с ходом строительства мясоперерабатывающего кластера в Республике Калмыкия.

Проект  предполагает  строительство  предприятия  по убою и первичной переработке крупного рогатого скота калмыцкой мясной породы общей мощностью 80  тыс.  голов в год, а также откормочного комплекса КРС на 3 тыс. голов с потенциалом увеличения до 7 тыс. голов.

«В регионе есть все ресурсы для того, чтобы быстро нарастить сырьевую базу:  пастбища,  уникальная  калмыцкая порода скота, люди, которые умеют и знают,  как  работать.  Единственный,  по сути, вопрос, в котором нам нужно содействие  —  это  мелиорация»,  —  подчеркнул  ВРИО  главы  Калмыкии Бату Хасиков.

По  словам  Бату  Хасикова  сельское  хозяйство  —  ведущая отрасль в экономике  Республики.  Доля  продукции  сельского хозяйства в общем объеме производства  составляет  более  30%.  «В  будущем  мы  планируем создать в Калмыкии  селекционно-генетические  центры по отечественным породам мясного скота   и  семеноводству,  а  также  открыть  в  Республике  еще  несколько предприятий  полного  цикла  производства и переработки сельхозпродукции, — сказал  ВРИО  Главы  Республики  Калмыкия.  –  В том числе, хлебоприемные и перерабатывающие  производства  в  Городовиковском  и  Яшалтинском районах. Кроме  того,  обязательно  будем  содействовать  созданию,  популяризации и развитию республиканского бренда «Калмыцкий продукт».

«Запуск  данного агрокомплекса откладывался в течение нескольких лет по  ряду  причин,  что,  в  конечном  счете, привело к срыву сроков сдачи в эксплуатацию  и  удорожанию проекта. Мы понимаем, насколько велико значение проекта  для  региона  и  считаем его реализацию просто необходимой. С этой целью   РСХБ,  Правительство  Калмыкии  и  Агрико  подписали  соглашение  о намерениях в июне 2019 года. Помимо развития экспортного потенциала, запуск агрокластера  создаст более 200 новых рабочих мест и привлечет в Республику дополнительные   инвестиции.

Для  нас  крайне  важно,  что  проект  будет реализован при поддержке опытного инвестора, ГК «Агрико». Мы давно работаем с  группой  компаний  и видим высокую эффективность управления», — отметила первый   заместитель   Председателя  Правления  АО  «Россельхозбанк»  Ирина Жачкина.

«Важнейшим  этапом  развития  мясного  кластера в Республике является создание  необходимой  кормовой  базы  для  мясного  скотоводства на основе комплексной  мелиорации  земель.  Наличие  такой  базы  позволит обеспечить необходимым   качественным   мясным  сырьем  предприятие  в  Кетченеровском районе»,   —   подчеркнул  Председатель  Совета  Директоров  ООО  «Аграрная инвестиционная компания «АГРИКО» Геннадий Богомолов.

С  начала  2019  года  Россельхозбанк выдал аграриям и переработчикам сельскохозяйственной  продукции  региона кредиты на сумму 200 млн рублей, в том  числе  25  млн  рублей  по  программе  льготного  кредитования АПК. На финансирование  сезонных  работ  выдано  16  млн  рублей, что на 16% больше результата прошлого года.

Россельхозбанк  работает  в Республике Калмыкия с 2001 года, и за это время объем его вложений в экономику региона составил 32,5 млрд рублей.

АО  «Россельхозбанк»  –  основа  национальной  кредитно-финансовой  системы обслуживания  агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня  является  ключевым   кредитором  АПК  страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Источник: АО  «Россельхозбанк».
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