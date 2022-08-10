Россельхозбанк и Ростуризм будут совместно развивать сельский туризм

Россельхозбанк и Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусмотрены информационное взаимодействие для популяризации агротуризма и совместные мероприятия для продвижения сельского туризма в России. Подписи под документом поставили Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Развитие сельского туризма – важное направление для Россельхозбанка. Эта сфера может приносить аграриям заметный дополнительный доход. Банк уже помогает фермерам – мы обучаем созданию агротуров в рамках нашей «Школы фермера», запустили площадку для размещения туристических предложений Свое За городом, а с июля осуществляем и очную продажу путешествий по фермерским хозяйствам во всех офисах банка. Убежден, что соглашение послужит мощным драйвером развития внутреннего туризма, а значит и сельских территорий», – отметил Борис Листов.

«Для меня сельский туризм – это такой формат отдыха, который даёт возможность убежать от городской суеты, вернуться в детство, в те самые каникулы в деревне, у которых своя неповторимая, тёплая атмосфера. Современный сельский туризм сочетает в себе и отдых на природе, и этнокультурную программу, которая построена на сохранении традиций, аутентичного быта, гастрономии. Сегодня важно создавать условия для развития агротуризма. И здесь много задач – от обустройства туристической инфраструктуры до формирования новых маршрутов. У нас есть конкурс грантов для малого и среднего бизнеса, в том числе на поддержку аграрных проектов. Привлечение туристов в аграрный сектор позволит создать дополнительные рабочие места, будет способствовать притоку инвестиций в деревни и сельские поселения, поддержит аграрный бизнес», – прокомментировала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Соглашение предусматривает взаимную экспертную поддержку, организацию продвижения и реализацию инфраструктурных проектов, а также участие в специализированных выставках и иные мероприятия.

В мае 2021 года Россельхозбанк запустил платформу Свое За городом, цель которой – помочь развитию агротуризма. На площадке представлены различные туристические предложения – от мастер-классов до многодневных экскурсий и проживания на фермах. РСХБ работает напрямую с организаторами туров в лице фермеров, которые могут бесплатно зарегистрировать и запустить свои маршруты, а туристы – с легкостью забронировать и оплатить путешествие. Сейчас на площадке представлено около 700 предложений, в том числе маршруты, разработанные специально для площадки Свое За городом. Также на площадке представлены предложения и от якутских предпринимателей, таких как туристическая база «БЕЛЫЙ МАМОНТ» и ФАПК «Якутия». Готовые уникальные программы стоимостью всего от 500 рублей включают в себя не только экскурсии, но и аренду необходимого оборудования.

Подробную консультацию по всем существующим туристическим программам дадут наши менеджеры в отделениях РСХБ в г. Якутске и 15 крупных улусах Якутии. Также вся информация доступна на сайте https://svoe-zagorodom.ru/ и по номеру: +7 (4112) 40-21-31.