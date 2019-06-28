Россельхозбанк и правительство Омской области намерены расширить поддержку экспортерам АПК

В ходе рабочего визита в Омскую область первый заместитель председателя правления

АО «Россельхозбанк» Кирилл ЛЁВИН встретился с заместителем председателя правительства Омской области Дмитрием УШАКОВЫМ. Стороны обсудили расширение сотрудничества, в том числе в части финансирования экспортно ориентированных компаний и перспективных направлений развития АПК.

РСХБ обеспечивает стабильное финансирование АПК Омской области на протяжении

19 лет. Кирилл Лёвин обозначил заинтересованность со стороны Россельхозбанка в расширении сотрудничества по дальнейшему развитию АПК региона, в том числе с учетом высокого экспортного потенциала.

«Россельхозбанк постоянно совершенствует свою работу. Текущий год признан в Банке годом регионов. Мы намерены провести ряд встреч с руководством субъектов РФ с тем, чтобы лучше понять текущие потребности, в том числе с учетом региональной специфики и амбициозных планов страны по наращиванию объемов экспорта. РСХБ также заинтересован в реализации инвестиционных проектов Омской области, направленных на развитие АПК и смежных отраслей. За время работы было реализовано порядка 40 проектов по строительству и модернизации аграрных объектов», — отметил Кирилл Лёвин.

Заместитель председателя правительства Омской области сделал акцент на важности сохранения темпов взаимодействия с финансовым институтом.

«Омская область является одним из крупнейших аграрных регионов России. В регионе активно развивается растениеводство и животноводство. Государственная поддержка агропромышленного комплекса ежегодно составляет порядка 5 млрд рублей. Мы надеемся, что Россельхозбанк продолжит поддерживать планомерное развитие сельского хозяйства региона», — сообщил Дмитрий Ушаков.

В ходе рабочего визита Кирилл Лёвин посетил крупное в регионе предприятие по производству кондитерских изделий ГК «Сладуница». Свою продукцию компания реализует в 7 федеральных округах России, а также экспортирует в ближнее зарубежье и в Китайскую Народную Республику.

Россельхозбанк работает в Омской области с 2000 года. Совокупный кредитный портфель филиала по состоянию на 1 июня 2019 года составляет 11,5 млрд рублей. За время работы в экономику региона вложено более 111 млрд рублей, из них 82 млрд рублей в АПК. Только сначала 2019 года Банк выдал заемщикам АПК области порядка 3 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.