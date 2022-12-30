Россельхозбанк и Фонд «Сколково» запускают третий совместный конкурс для стартапов

Россельхозбанк и Фонд «Сколково» в третий раз проведут отбор лучших стартапов в области финтеха и агротеха. Для тестирования инновационных технологических решений банк выделяет до 5 млн рублей на каждый пилотный проект. Заявки на участие принимаются до 8 февраля на сайте конкурса.

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В текущем году определены два ключевых направления поиска проектов – «Технологии и сервисы для аграриев» и «Финансовые продукты и услуги». Все стартапы, которые подадут заявки, пройдут многоступенчатую экспертизу Фонда «Сколково» и РСХБ.

До 15 проектов будут выбраны для представления ключевым бизнес-заказчикам, с которыми команды проработают бизнес-кейс и запустят пилотный проект. В ходе пилотного проекта специалисты Россельхозбанка оценят зрелость предлагаемого решения, потенциальный экономический эффект и возможность интеграции в банковскую инфраструктуру.

Лучшие проекты получат менторскую поддержку экспертов, доступ к экосистеме банка и сколковским сервисам, налоговым льготам, привлечению инвестиций, грантовой поддержке, а также другим преимуществам развития проекта совместно с Фондом, включая консультации по получению статуса участника «Сколково». У победителей конкурса появится возможность адаптировать свои технологии под запросы отдельных подразделений РСХБ, а в случае успешного пилотирования – реальные перспективы масштабировать предложенное решение на весь банк. На реализацию каждого пилотного проекта программы будет выделено до 5 млн рублей.

Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка: «Сотрудничество с внешними технологическими компаниями – неотъемлемая часть стратегии цифровизации Россельхозбанка. К этому году мы значительно расширили работу с инновациями и используем практически все доступные корпоративные инструменты. Мы находимся в поиске решений по разным направлениям: цифровые сервисы, которые смогут улучшить клиентский опыт платформ экосистемы «Своё», классический банковский финтех, отечественные импортозамещающие ИТ-решения. Конкурс стартапов – действенный инструмент по ускоренной апробации новых технологий на процессах и инфраструктуре банка».

Павел Новиков, Директор Sk Fintech Hub: «За последние несколько лет десятки стартапов успешно реализовали проекты с Россельхозбанком по итогам наших совместных программ В 2022 году банк официально вошел в состав ключевых партнеров Фонда «Сколково» и проинвестировал 50 млн руб. в развитие и внедрение инноваций не только в области банковских технологий, но в сфере цифровизации сельского хозяйства. Со своей стороны Sk Fintech Hub готов обеспечить участникам программы быструю навигацию внутри банка и поиск бизнес-заказчика, а также грантовую поддержку по итогам проведения конкурса».

В рамках двух предыдущих конкурсов РСХБ было проведено пилотирование 14 проектов, а ряд проектов продолжил сотрудничество с банком на долгосрочной основе.

Подать заявку на конкурс, а также узнать подробный перечень направлений и условия участия в конкурсе можно на сайте http://rshbdigital.ru/akselerator