«РосРАО» теперь под крылом страховой компании «Стерх»

Под страховой защитой компании «Стерх» 277 сотрудников филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Якутский страховщик обеспечил страхование от несчастного случая, в том числе от риска радиационного воздействия 277 служащих предприятия.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» – специализированная организация, профессионально занимающаяся обращением с радиоактивными отходами (РАО) в масштабах всей страны.

Предприятие оказывает полный комплекс услуг в области обращения с радиоактивными отходами, включая сбор, транспортирование, переработку, кондиционирование, хранение отходов низкого и среднего уровня активности, а также обращение с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-морского флота РФ и образующимися при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками. Осуществляет радиационный контроль, проводит работы по реабилитации загрязненных территорий.

В состав ФГУП «РосРАО» входит 8 филиалов, управляющих деятельностью 19 отделений, площадки которых расположены по всей территории Российской Федерации.

Предприятие работает в составе Госкорпорации «Росатом» и пользуется методической и ресурсной поддержкой крупнейшей отраслевой системы в мире.

Лиц. АО СК «Стерх» СИ, СЛ №3983 от 22.09.2015 г. выд. ЦБ РФ.