Роспотребнадзор зарегистрировал биопрепарат якутских ученых для лечения и профилактики COVID-19

Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» получил Свидетельство о государственной регистрации продукции на биологически активную добавку к пище «Бетукладин». В результате проведенных клинических исследований «Бетукладин», содержащий биоактивные вещества из коры березы и ягеля, показал высокую эффективность при лечении COVID-19. Продажа препарата начнется в ближайшее время.

Разработчиками БАД «Бетукладин» являются ученые Института биологических проблем криолитозоны СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» — главный научныйсотрудник, доктор биологических наук БорисКершенгольци старший научный сотрудник, кандидат биологических наукМихаил Шашурин.

Первоначально средство разрабатывалось для применения при лечении таких тяжелых заболеваний как туберкулез и вирусный гепатит В. Проведенные в 2018-2019 годах исследования на базе НПЦ «Фтизиатрия» под руководством доктора медицинских наук МарииВинокуровой показали эффективность препарата при лечении туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью. Затем под руководством главного внештатного инфекциониста республиканского Минздрава, доктора медицинских наук СнежаныСлепцовой«Бетукладин» был испытан в целях повышения эффективности лечения одной из самых тяжелых форм вирусных гепатитов — гепатита «В» с дельта агентом. Результаты также оказались весьма впечатляющими.

В 2020-2021 годах «Бетукладин» прошел все стадии клинических испытаний, которые показали эффективность препарата для профилактики и лечения COVID-19. Биопрепарат снижает вероятность заражения коронавирусом и на 45-53 процента снижает продолжительность и тяжесть протекания острой фазы заболевания, облегчает и ускоряет процесс реабилитации после перенесённого COVID-19.Помимо этого «Бетукладин» эффективен в борьбе с депрессией и утомляемостью, которые часто проявляются у переболевших новой коронавирусной инфекцией.

Как отмечает один из разработчиков препарата Борис Кершенгольц, «Бетукладин» препятствует полноценной репродукции вирусаSARS-CoV-2 в клетках-мишенях и влияет на сохранение нормальной активноститех систем организма, которые поражаетвирус:иммунной, системы свертывания крови, вывода токсинов из организма и других.

В настоящее время разрабатывается дизайн упаковки препарата и в ближайшее время стартуют его продажи.