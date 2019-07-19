Роспотребнадзор зафиксировал в Батагае опасное загрязнение воздуха

В связи с возникновением природных пожаров и задымлением территории населенных пунктов Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) продолжается мониторинг за содержанием химических веществ в атмосферном воздухе.

За текущую неделю исследовано 14 проб атмосферного воздуха в г. Якутске, г. Вилюйске и п. Батагай Верхоянского района по показателям: оксид углерода, оксид азота, диоксид серы и диоксид азота.

17 июля установлено превышение предельно-допустимых концентраций по содержанию оксида углерода в п. Батагай Верхоянского района – 5,996 мг/м3, при норме не более 0,5 мг/м3. Регистрируется задымленность от слабой до средней интенсивности.

Однако в медицинские организации обращений от населения на отравление угарным газом не поступало. Случаев отравлений продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.