Роспотребнадзор Якутии о горении городской свалки

В связи с задымлением на полигоне ТКО, расположенном в г. Якутск, Вилюйский тракт, 9 км, управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) ведется мониторинг качества атмосферного воздуха на следующие показатели: оксид углерода, диоксид серы, диоксид азота, взвешенные вещества.

По результатам лабораторных исследований на 14:00 часов 13 марта 2021 г. в точке отбора «Полигон ТКО. КПП» в атмосферном воздухе концентрация оксида углерода составила 0,17 мг/м3, диоксида серы – 0,0 мг/м3, диоксида азота – 0,0мг/м3, взвешенных веществ – <0,09 мг/м3.

В точке отбора «Полигон ТКО. Зона задымления» в атмосферном воздухе концентрация оксида углерода составила 2,96 мг/м3, диоксида серы – 0,0 мг/м3, диоксида азота — 0,176 мг/м3, взвешенных веществ – 0,211 мг/м3.

В точке отбора «Пост ГАИ»в атмосферном воздухе концентрация оксида углерода составила 0,19 мг/м3, диоксида серы – 0,0 мг/м3, диоксида азота — 0,031 мг/м3, взвешенных веществ – <0,09 мг/м3.

В точке отбора «Борисовка — 1» в атмосферном воздухе концентрация оксида углерода составила 0,11 мг/м3 при ПДК 5 мг/м3, диоксида серы – 0,0 мг/м3, диоксида азота — 0,011мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3, взвешенных веществ – <0,09 мг/м3 при ПДК 0,5 мг/м3.

Исследования продолжаются.