Роспотребнадзор Якутии: Что делать, если перегорели электроприборы?
Любая бытовая техника, которая работает от электричества, боится скачков напряжения. Они могут произойти по ряду причин, большинство из которых происходят не по вине потребителя.
Причины скачков и отклонений от номинальных значений:
— аварии на подстанции, среди которых замыкания на линиях электропередач;
— импульсные скачки напряжения из-за молнии;
— обрыв или замыкание воздушной линии из-за упавшего дерева;
— повреждения кабеля при копке траншей;
— отключение электроэнергии, приведшие к скачкам напряжения;
— перекос фаз, приведший к длительной подачи напряжения более 300 вольт в сеть, из-за отгоревшего нулевого проводника на ТП или в подъездном щите.
Если сгорела техника из-за скачка напряжения, то возместить ущерб должна снабжающая или другая ответственная организация, на балансе которой находится ваша электрическая линия или её участок.
Требования к качеству подаваемой электрической энергии гражданам-потребителям, предусмотрены Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее Правила):
— постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 32144-2014);
— отклонение напряжения и (или) частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается.
Потребитель основывает свои требования о возмещении ущерба на положениях статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, которая предусматривает, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, при наличии доказательств причинения вреда имуществу, здоровью и т. п.
Следует отметить, что в соответствии с п. 547 Гражданского кодекса РФ в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб.
Если факт перенапряжения уже состоялся, и бытовая электротехника перегорела потребителю необходимо:
1. Зафиксировать факт резкого скачка напряжения в порядке, предусмотренном разделом Х Правил (путем составления акта проверки с участием исполнителя услуг и ресурсоснабжающей организации), подсчитать и подтвердить документально причиненные вследствие перегорания бытовой электротехники убытки. Подтверждением материальных затрат и прямых убытков (расходов на ремонт бытовой техники) будут чеки, счета к оплате за ремонт и покупку запчастей, выдаваемые ремонтными и торговыми организациями.
2. Установить ответственное лицо.
3. Предъявить претензию о возмещении причиненных убытков в добровольном порядке причинителю вреда в письменной форме.
4. При отклонении претензии полностью или частично, либо при неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки (10 дней), гражданин имеет право предъявить иск в суд.
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