Роспотребнадзор: в Якутске выявлено превышение допустимого количества взвешенных частиц

По результатам замеров атмосферного воздуха в городе Якутске на сегодня, 1 августа, в 9:00 часов утра установлено превышение допустимого количества взвешенных частиц РМ-2,5. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) Евгений Исаков.

«По результатам замеров атмосферного воздуха в городе Якутске на сегодня в 9:00 часов утра установлено незначительное превышение предельно допустимых концентраций по взвешенным частицам РМ-2,5 до 1,1 ПДК. По остальным показателям – взвешенным частицам РМ-10, взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду, саже (углероду) – превышений предельно допустимых концентраций не выявлено», – сообщил Евгений Исаков.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) с 25 по 31 июля проведены исследования 150-ти проб атмосферного воздуха в городе Якутске, Хангаласском, Амгинском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Намском и Таттинском районах. «Из них с превышением 12 проб: в городе Якутске – 4 пробы, в том числе по диоксиду азота – в двух пробах, по взвешенным частицам РМ-2,5 – в двух пробах; в селе Арылах Мирнинского района – 8 проб, из них по оксиду углерода – в двух, оксиду азота – в трёх, диоксиду азота – в двух, диоксиду серы – в одной пробе; в селе Чурапча Чурапчинского района – в одной пробе по диоксиду азота», – проинформировал Евгений Исаков.

Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) напоминает жителям республики о том, что в случае задымления населённых мест необходимо использовать средства индивидуальной защиты, минимизировать пребывание на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки.

Кроме того, рекомендовано проводить влажные уборки, в случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания необходимо обратиться к врачу.